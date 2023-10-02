Trabzon 'un 4 ilçesindeki 19 mahallede sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Su basan evlerdeki 16 kişi tahliye edilirken, tek katlı çay ocağı yıkıldı, yıldırımın isabet ettiği ahır yandı, 1 inek de öldü. Bazı cadde ve sokaklarda tıkalı menfezlerde su birikintisi oluştu. Heyelan sonucu Sürmene ilçesi Çarşı Mahallesi'nde boş haldeki tek katlı çay ocağı yıkıldı. Trabzon 5 günlük hava durumu haberimizde.

TRABZON 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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SÜRMENE'DE 8 MAHALLEDE HEYELAN OLUŞTU

Sürmene Belediyesi'nden yapılan açıklamada da "Yağış, binalarımızın bodrum katlarında su birikintisine yol açtı. Merkez mahallelerimizin sokaklarında su baskını oluştu. 8 binamızın bodrumunu boşalttık. 5 binamızın boşaltma çalışması devam etmekte, 8 mahalle yolumuz ulaşıma kapandı ve yolları ulaşıma açtık.

Merkez mahallemizde temizlik çalışmaları hızla devam etmekte. Armutlu, Camlıca, Oylum, Çarşı, Soğuksu, Yemişli, Orta Mahalle, Balıklı mahallelerimizde heyelan oluştu. Bir ailemiz itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkartıldı. Bir bina heyelan sonucu devrildi" denildi.

AHIRA YILDIRIM İSABET ETTİ

Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi'ne bağlı Kurtalli mevkisinde ise Erol Çakır'a ait büyükbaş hayvanlarının bulunduğu ahıra yıldırım isabet etti. Üst katı saman dolu olan ahır, kısa sürede alev alırken 1 inek de öldü.

AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi koordinesiyle sürdürülen çalışmalarda ilk belirlemelere göre, Sürmene'de 8, Araklı'ta 6, Of'ta 2, Arsin'de 3 olmak üzere 19 mahallede su baskını ve heyelan meydana geldi. Bölgedeki bazı istinat duvarlarında hasar oluştu. AFAD, DSİ, Karayolları ve belediye ekiplerinden 118 personel, 38 iş makinesi ve 10 araç, kapalı yol, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı su baskınlarının ardından temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kentte dün öğleden sonra başlayan yağış başta Sürmene olmak üzere Of, Araklı ve Akçaabat ilçelerinde su baskınlarına neden oldu.

Yağıştan en çok etkilenen Sürmene ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde, Alşen Apartmanı'na ait otoparkın duvarı yıkıldı. Otoparktaki 8 araç, büyük ölçüde yağmur suları altında kaldı.

Otoparkta gece geç saatlere kadar süren temizlik çalışmaları bugün de devam etti. Araç sahipleri, çekici yardımıyla araçlarını bulundukları yerden kaldırıyor.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine, ilçede temizlik çalışmalarının dünden beri devam ettiğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Sürmene Belediyesi ile Sürmene Orman İşletme Müdürlüğünden yaklaşık 30 kişilik ekibin, 7 iş makinesiyle ilçede hummalı bir çalışma sürdürdüğünü vurgulayan Üstün, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aracı zarar gören Ayhan Kılıç ise dün saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış sonrası aracının sular altında kaldığını ifade ederek, "5 dakika içinde, ben otoparka gelene kadar duvar söküldü ve sular komple içeri doldu. Hem benim hem de arkadaşların araçları zarar gördü." dedi.

Belediye Başkanı Üstün'ün iş makinesi gönderdiğini belirten Kılıç, "Allah beterinden korusun." temennisinde bulundu.​​​​​​​

Yunusemre Caddesi'ndeki iş yerini su basan esnaf Adem Cengiz, ilçedeki şiddetli yağışın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü kaydederek, "İş yerimizin önünde bulunan küçük çiçekler sulara kapılıp gitti, iş yerim 25 santimetre su doldu. Kuş yemlerim sular altında kaldı. Dün akşamdan beri iş yerimi temizlemek için çalışıyorum, içerisi bitti ama depoyu temizleyeceğim." diye konuştu.







