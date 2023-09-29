Karadeniz'de petrol heyecanı: 'Barbaros Hayreddin Paşa' Trabzon'da

‘Barbaros Hayreddin Paşa’ sismik araştırma gemisini geçen yıl da limanda misafir ettiklerini söyleyen Trabzon Liman İşletmeleri Müdürü Muzaffer Ermiş, “Ülkemiz nezdinde çok değerli bir gemi. Petrol ve gazın bulunduğu sahalarda sismik araştırma yaparak önce tespit ediyor, bu sahaları üzerinde yapılan analizler sonrasında da gemilerimiz sondaj yapıyor. TPAO’nun ‘Fatih’ sondaj gemisi Trabzon’daki kule montajından sonra buradan kendisini mehterler ve dualarla uğurladık. Gittikten 1 ay sonra Sakarya açıklarında doğalgaz buldu. Demek ki Trabzon limanı bu konuda bereketli bir liman” dedi.

‘Barbaros Hayreddin Paşa’ gemisinin bakım çalışmaları sonrası Karadeniz’e açılarak sismik tarama yapacağını belirten Ermiş, “25 Eylül akşamı birtakım bakım, tutum ve ihtiyaçlarını gidermek için limanımıza yanaştı. Şu anda da bir destek gemisi var yanında, ikinci bir destek gemisi gelecek. Yaklaşık 50 gün civarında burada ihtiyaçlarını giderecek. Bu aşamadan sonra da tekrar Karadeniz’e açılıp tahminimce Doğu Karadeniz’de sismik araştırmalarını sürdürecektir” diye konuştu.

Karadeniz’de petrol ve doğal gaz bulunabileceğine dair umutlu olduklarını ifade eden Ermiş, "Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişteki bir beyanında Ünye, Ordu ve Çayeli açıklarındaki petrole değinmişti. Bu nedenle biz Karadeniz’de petrol ümidini taşıyoruz. Zira liman olarak petrol sondajlarında bizim bir deneyimimiz var. 2004 yılında British Petrol’ün Hopa açıklarında yaptığı Hopa-1 sondajına ev sahipliği yaptık. Yine 2010 ve 2011 yıllarında TPAO’nun Sürmene-1 derin deniz sondajı yapılmıştı. O zaman yapılan sondajda bizim gemilerimiz yoktu, bunlar kiralanan gemilerle yapılıyordu. Şu anda biz, dünyanın önemli petrol arama ve sondaj gemilerine sahibiz. Bu büyük bir başarı Türkiye için. Azerbaycan’da, Romanya’da petrol var, bu çanakta ve Türkiye’de neden petrol olmasın? Bu konuda ümitvarım. Zannediyorum ki, sismik araştırmalar sonucu yapılan analizlere bağlı olarak ‘Abdülhamit Han’ gemisi Karadeniz’e çıkarsa petrol ve doğal gaz bulunabileceğine inanıyorum” dedi.