Özgün Trabzon, TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
ÖZGÜN HABERLER

Trabzon, TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Trabzon TOKİ arsa kura sonuçları, bu illerin sosyal konutlar için hak sahiplerinin belli olmasından sonra sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Trabzon’da 500 konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Trabzon müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Trabzon TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Trabzon arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzon TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Trabzon TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Trabzon TOKİ arsa kura sonuçları

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekm 2022 tarihinde başladı ve 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Trabzon TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Trabzon arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Trabzon TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Trabzon TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “Sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya başlattık. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle birlikte 5 milyon 135 bin vatandaşımız başvurdu ve ilk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi.

Trabzon TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Trabzon kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Trabzon TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ satılık arsa listesi 2022! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı
ÖZGÜN
TOKİ satılık arsa listesi 2022! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Beşiktaş deplasmanda Gaziantep ile berabere kaldı.
İlkokul çocuklarının camiye götürülmesinden rahatsız olan Cumhuriyete tepki üstüne tepki

Güzel havayı görenler sahillere akın etti.

​AK Parti Sözcüsü Çelik: Çifte standardın sonuçlarını gördük.
'Kırmızı oğlu kırmızı'

'Kırmızı oğlu kırmızı'

Spor yorumcuları, N'Koudou'nun pozisyonunu değerlendirdi.

​Martinez'in final penaltılarında yaptıklarını spor psikoloğu anlattı.

Mehmetçik'ten soğuk kış gecesinde yürek ısıtan türkü.

​Gönüllüler arasından özenle seçiliyorlar.

'Yok edileceğinden yüzde 100 eminim.'

​Yolda yürüyen kadına saldırdıkları an kamerada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.