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Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Skor

Trabzonspor - Beşiktaş canlı skor ekranı ve maç kadroları haberimizde. Trendyol Süper Lig 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Trabzonspor - Beşiktaş canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:48 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor - Beşiktaş canlı skor

Trabzonspor - Beşiktaş canlı skor

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

2 Rayyan Baniya

19 Stryger Larsen

32 Filip Benkovic

50 Mehmet Can Aydın

7 Edin Visca

8 Enis Bardhi

10 Abdülkadir Ömür

11 Anastasios Bakasetas

34 Doğucan Haspolat

94 Enis Destan

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

24 Valentin Rosier

11 Milot Rashica

15 Alex Oxlade-Chamberlain

19 Amir Hadziahmetovic

20 Necip Uysal

83 Gedson Fernandes

10 Vincent Aboubakar

40 Jackson Muleka

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU




#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#canlı skor
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