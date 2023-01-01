Trabzonspor - Beşiktaş canlı skor

Trabzonspor, çok değil iki sezon önce Süper Lig’de şampiyon olmuştu. Geçtiğimiz sezonu kayıp geçen bordo mavililer bu sezona da olumsuz bir hava ile girdi. İstanbul’un büyük kulüplerinin yaptığı isim transferler ve Trabzonspor’un mevcut takımının görüntüsünün taraftarları düşündürmesi çok doğaldı. Ancak son 10 gün içinde yaşananlar lig senaryosunu değiştirmiş olabilir. Orta sahaya alınan Berat, Mendy ve Umut Güneş ile birlikte hocanın önemli bir zenginliğe ulaştığını düşünüyorum. Pepe ve Onuachu