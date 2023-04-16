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Trabzonspor Beşiktaş ile karşılaşıyor: İşte maç kadrosu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş ile Trabzonspor 136. randevuda buluşacak. Bordo mavili ekibin 44 puanı bulunuyor. geride kalan 135 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 34 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 187 golüne, bordo-mavililer 153 golle karşılık verdi. Peki Beşiktaş’ın Trabzonspor kadrosu belli oldu mu, Trabzonspor’un 11’i kim olacak? Sahaya hangi oyuncu çıkacak?

16:27 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor-Beşiktaş derbisi

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Akyazı'da oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı beIN Sports1'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor-Beşiktaş kadrosu

Trabzonspor:
  1. Uğurcan,
  2. Larsen,
  3. Bartra,
  4. Denswil,
  5. Eren Elmalı,
  6. Siopis,
  7. Doğucan,
  8. Markovic,
  9. Bakasetas,
  10. Trezeguet,
  11. Gomez
Beşiktaş:
  1. Mert,
  2. Onur,
  3. Saiss,
  4. Colley,
  5. Masuaku,
  6. Ghezzal,
  7. Salih,
  8. Gedson,
  9. Maxim,
  10. Redmond,
  11. Aboubakar

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Son şampiyon Trabzonspor ise ligde çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan bordo-mavili ekip, averajla 6. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Beşiktaş son 5 maçını kazandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup etti. Söz konusu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen ve son haftalarda oynadığı futbolla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı bulunan futbolculardan Cenk Tosun ve ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.


#Beşiktaş
#Trabzonspor
#süper lig
#muhtemel 11
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