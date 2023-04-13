Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş maçına sahne olacak olan 29. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Derbinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.
Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, maç saat kaçta?
Trabzonspor Beşiktaş maçı 16 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak. Maç, 20.30'da başlayacak.
Trabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasının VIP Platinum tribünü biletleri 800, VIP Gold tribün biletleri 400, VIP Silver tribün biletleri 250, batı tribün biletleri 90, doğu tribün biletleri ise 75 liradan satışa çıkarıldı.
Süper Lig 29. hafta hakemleri
- Antalyaspor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- Galatasaray-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
- İstanbulspor-Başakşehir: Mert Güzenge
- Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
- Fenerbahçe-Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
- Giresunspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor'da büyük maçların golcüsü Maxi Gomez
Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da Maxi Gomez, oynadığı büyük maçları boş geçmiyor.
Sezon başında bordo-mavili kulübe transfer olan Uruguaylı golcü, gol sayısı bakımından arzu edilen katkıyı sağlayamadıysa da büyük maçlarda takımının en skorer ismi oldu.
Ligde 20 maçta forma giyen Maxi Gomez, 1600 dakika süre alırken, rakip fileleri 5 kez havalandırabildi.
5 golle 7 puanlık katkı
Gomez, 5 golün 3'ünü Beşiktaş (2-2), Fenerbahçe (2-0) ve Galatasaray (1-2) ile oynanan karşılaşmalarda kaydetti. Uruguaylı oyuncu, 1 gol Bitexen Giresunspor (3-0), 1 gol de Yukatel Kayserispor (3-4) filelerine göndermeyi başardı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.
Büyüklere karşı golleri
Gomez, Trabzonspor formasıyla oynadığı 3 büyük karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Bordo-mavili takıma geç transfer olmasından dolayı ligin 4. haftasında golsüz biten Galatasaray maçında yer almayan Gomez, İstanbul'da ligin 10. haftasında 2-2 biten Beşiktaş maçında takımının bir golüne imza attı.
Ligin 15. haftasında Trabzon'da 2-0'lık Fenerbahçe maçında 1 gol atan forvet oyuncusu, İstanbul'da bordo-mavili takımın 2-1 mağlup olduğu Galatasaray müsabakasında da takımının golünü kaydetti.