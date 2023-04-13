UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Milan, sahasında Napoli'yi 1-0 mağlup etti. Real Madrid evinde İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Real Madrid mücadeleyi 2-0 kazandı ve ikinci maç öncesi ciddi bir avantaj elde etti. Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya ekibi Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Nisan 2023 Perşembe maç programı.