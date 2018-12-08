Trabzonspor Konyaspor canlı izlemek ve maçın kaç kaç olduğunu canlı skor takibini haberimiz üzerinden yapabilirsiniz. İki takım bu mücadeleyle birlikte 35. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

Trabzonspor, Süper Lig’in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 34 maçta bordo-mavililerin rakibine karşı galibiyetlerde 17’ye 9 üstünlüğü bulunurken, 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 49 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

TRABZONSPOR KONYASPOR CANLI

TRABZONSPOR KONYASPOR CANLI İZLE

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Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor, rakibine karşı sahasında oynadığı 17 maçın 11’inde galip geldi. Bu müsabakaların 5’i Konyaspor’un üstünlüğü ile sona ererken, bir maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor evindeki 7 maçta 1 kez yenildi

Trabzonspor, bu sezon ligde evinde oynadığı son 7 maçta sadece bir kez yenildi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda ortalama 2.3 gol attı.

Trabzonspor ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig’de 32 haftadır üst üste 3 maç kazanamayan Trabzonspor, sahasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor’u yenerek bu istatistiğe son vermek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. 8 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak.

Ligde geride kalan 14 haftalık periyotta 6 galibiyet ile 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, son iki maçında 6 puan elde ederek üst basamaklara ilerleme adına önemli puanlar elde etti. Bordo-mavililer, konuk edeceği Atiker Konyaspor maçından 3 puanla ayrılarak bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarası göstermeyi hedeflerken, 32 haftalık üst üste 3 maç kazanamama istatistiğini de sonlandırmak istiyor.

Karaman uyardı

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle hafta içinde yapılan antrenmanları eksik kadro ile sürdüren bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularını uyardı. Her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğini aktaran deneyimli çalıştırıcı, Atiker Konyaspor ile oynayacakları müsabakanın Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından daha zorlu geçeceğini hatırlattı. Ligde yakaladıkları olumlu havanın bozulmaması için sahada daha gayretli olmaları gerektiğini belirten Karaman, güçlerini sahaya en iyi şekilde yansıtmaları gerektiğini vurguladı.