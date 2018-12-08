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Trabzonspor Konyaspor canlı izle! TS Konya maçı kaç kaç - canlı skor

Trabzonspor Konyaspor canlı

Trabzonspor Konyaspor canlı izlemek ve maçın kaç kaç olduğunu canlı skor takibini haberimiz üzerinden yapabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor ile oynuyor.

Haber Merkezi Diğer, IHA
Trabzonspor Konyaspor canlı skor

Trabzonspor Konyaspor canlı skor

Fotoğraf: Abdullah Coşkun

Trabzonspor Konyaspor canlı izlemek ve maçın kaç kaç olduğunu canlı skor takibini haberimiz üzerinden yapabilirsiniz. İki takım bu mücadeleyle birlikte 35. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

Trabzonspor, Süper Lig’in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 34 maçta bordo-mavililerin rakibine karşı galibiyetlerde 17’ye 9 üstünlüğü bulunurken, 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 49 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

TRABZONSPOR KONYASPOR CANLI

TRABZONSPOR KONYASPOR CANLI İZLE

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Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor, rakibine karşı sahasında oynadığı 17 maçın 11’inde galip geldi. Bu müsabakaların 5’i Konyaspor’un üstünlüğü ile sona ererken, bir maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor evindeki 7 maçta 1 kez yenildi

Trabzonspor, bu sezon ligde evinde oynadığı son 7 maçta sadece bir kez yenildi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda ortalama 2.3 gol attı.

Trabzonspor ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig’de 32 haftadır üst üste 3 maç kazanamayan Trabzonspor, sahasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor’u yenerek bu istatistiğe son vermek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. 8 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak.

Ligde geride kalan 14 haftalık periyotta 6 galibiyet ile 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, son iki maçında 6 puan elde ederek üst basamaklara ilerleme adına önemli puanlar elde etti. Bordo-mavililer, konuk edeceği Atiker Konyaspor maçından 3 puanla ayrılarak bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarası göstermeyi hedeflerken, 32 haftalık üst üste 3 maç kazanamama istatistiğini de sonlandırmak istiyor.

Karaman uyardı

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle hafta içinde yapılan antrenmanları eksik kadro ile sürdüren bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularını uyardı. Her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğini aktaran deneyimli çalıştırıcı, Atiker Konyaspor ile oynayacakları müsabakanın Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından daha zorlu geçeceğini hatırlattı. Ligde yakaladıkları olumlu havanın bozulmaması için sahada daha gayretli olmaları gerektiğini belirten Karaman, güçlerini sahaya en iyi şekilde yansıtmaları gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş Malmö maçı ne zaman?
Beşiktaş Malmö maçı ne zaman?

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alan oyuncular salonda yenilenmeye yönelik çalıştı.Diğer oyuncular ise istasyon ve pas çalışmaların ardından yarım sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, Malmö karşılaşmasının hazırlıklarını 10 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.Beşiktaş Malmö maçı ne zaman?Beşiktaş Malmö maçı 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak.Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş maçının ardındanAytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, aldıkları 1 puandan mutlu olmadıklarını söyledi.Spor Toto Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanayspor, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.Aldıkları 1 puan için mutlu olmadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kazanacak fırsatları yakaladık. Ama sonuçlandıramadık. Maalesef kaleciyi geçemedik. Takım çok iyi mücadele etti, oyuncularımın performansından memnunum. Çok iyi savunma kurgusu uyguladık. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik. Biraz daha geliştirmeliyiz. Oyunsal anlamda kendimizi daha da geliştirmeliyiz. Önümüzde zorlu maçlar var. Bugün oyun ve mücadeleden çok memnunum" dedi.

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