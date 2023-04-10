Trabzonsporlu taraftarlar dört gözle yeni hocanın açıklanmasını beklerken, yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Trabzonspor’un efsane isimlerinden Serdar Bali, sportif direktörlük görevine getiriliyor. Teknik direktör konusunda ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

SERDAR BALİ TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK MI?

ergen hoca ile görüşmeleri bizzat Başkan Ertuğrul Doğan yürütürken, hafta içinde bu işin olup olmayacağı netleşecek.

Orhan Ak’ın istifası sonrası ilk görüşmeyi Sergen Yalçın’la yapan Başkan Ertuğrul Doğan, kısa zamanda 50 yaşındaki teknik adamla bir kez daha masaya oturacak. Maddi konularda tarafların uzlaşması zor gözükse de, şartlar zorlanacak. Taraftarlar dört gözle yeni hocanın açıklanmasını beklerken, yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Kasımpaşa maçını İstanbul’da yönetimle beraber izleyen Serdar Bali’nin, sportif direktörlük görevine getirileceği öğrenildi. Trabzonspor’un efsane isimlerinden Bali, Bordo-Mavili formayla 4 lig şampiyonluğu yaşamıştı. Daha önce Faruk Özak döneminde yönetimde yer alan Serdar Bali, 2000 yılında başkan seçilen Özkan Sümer tarafından futbol şube sorumlusu yapılmıştı.

Serdar Bali’nin resmen göreve başlaması halinde teknik direktör konusunda rota değişebilir. Eğer Sergen Yalçın’la anlaşma sağlanamazsa, ilk adayın Fatih Tekke olması bekleniyor. Yönetim, pazar günü Akyazı’da oynanacak Beşiktaş derbisine mutlaka yeni teknik adamla çıkmak istiyor.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK TEKLİF EDİLDİ

Kulüp ile takım arasındaki bağı sağlayacak bir görev edinecek olan Serdar Bali ile dün Trabzonspor bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Göreşmede Serdar Bali'ye sportif direktörlük teklif edildi. Bali’nin teklife sıcak baktığı hafta içerisinde sürecin netlik kazanması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK AÇIKLAMASI

Açıklamada, futbol A takım planlaması dahilinde organizasyona uygun teknik direktör adaylarının belirlendiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takım planlamamız dahilinde organizasyonumuza uygun teknik direktör adayları belirlenirken, herhangi bir takımı çalıştırmayanların sezon sonu sözleşme imzalamak istemesi, adaylar arasında yer alan bazı isimlerin takım çalıştırmasından dolayı görüşme yapılmasının etik olmayacağı nedeniyle şu an için sonuçlandırılamamıştır."Ancak teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz. Değerli camiamızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımlarına desteğini sürdürmelerini, önümüzdeki sezon her türlü yapılanmasını tamamlamış teknik ekip ve oyuncu grubuyla bütün kulvarlarda yarışacak ve başarıdan başarıya koşacak bir takım göreceğini bilmesini isteriz."

SERDAR BALİ KİMDİR?

Kariyeri

Serdar Bali, babası Zekeriya Bali'nin Beykoz'de futbol oynaması nedeniyle 1956 yılında İstanbul'da doğdu. İki yaşındayken ailesiyle Trabzon'a döndü İlkokulu İskenderpaşa İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu ise Atatürk Ortaokulu'nda okudu.Trabzon Lisesi'nde okurken Sebat Gençlik kulübünde futbol oynamaya başladı. Bali, 1975-76 sezonu başında Trabzonspor'a transfer oldu. Beş sezon oynadığı Trabzonspor'da 101 maça çıkıp, 13 gol attı ve 4 lig şampiyonluğu yaşadı.

Bali, Temmuz 1980'de 8 milyon TL karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah beyazlı ekibin 15 sezon aradan sonra şampiyon olduğu 1981-82 sezonunda Galatasaray'la oynanılan 19. hafta maçında ayağı kırıldı ve uzun süre sahalardan uzak kaldı.Sakatlıktan kurtulduktan sonra eski performansına ulaşamadı. 1984-84 sezonunda lige yeni yükselen Karagümrük'e kiralandı. Sezon sonunda Karagümrük ligi son sırada tamamlayıp küme düşerken, Bali 18 karşılaşmada forma giyip, 1 gol attı.

Serdar Bali, 1984-85 sezonunda tamamen gözden düşerek sadece 2 lig maçında oynayabildi. Temmuz 1985'te ise eski kulübü Trabzonspor'a geri döndü. Birkaç ay takımda forma giydikten sonra, 25 Ekim 1985'te teknik direktör Jürgen Sundermann'ın isteği doğrultusunda Denizlispor'a kiralandı. Denizlispor'da başarılı bir sezon geçiren Bali, geri dönmek istememesine rağmen, Trabzonspor kendisini geri çağırdı. İki sezon daha bordo mavili ekipte oynadıktan sonra, 7 Ağustos 1988'de Trabzonspor ve Beşiktaş arasında düzenlenen bir jübile maçıyla futbol kariyerini noktaladı.

Millî takım kariyeri

Bali, 16 Şubat 1977'de Bulgaristan U-21 takımıyla oynanılan maçta millî takımlar düzeyinde ilk kez forma giyerken, Türkiye'nin maçtaki tek golünü de kendisi attı. Bir yıl sonra 23 Eylül 1978'de İtalya ile oynanılan özel maçta ilk kez A millî takım forması giydi. Bali, toplam 8 kez millî takımda oynadı.

Futbol sonrası

Serdar Bali, futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'a yerleşerek ticaretle uğraşmaya başladı. 1996 yılında yaklaşık bir yıl Faruk Nafiz Özak'ın başkanlığı yönetiminde yedek üye olarak görev yaptı. 31 Aralık 2000'de başkanlığa seçilen Özkan Sümer'in yönetiminde ise futbol şube sorumlusu görevine getirildi. 8 Şubat 2002'de bu görevinden ayrıldı. Üç ay sonra da yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Bali, 2007 yılından beri spor yazarlığı yapmaktadır.Bunun haricinde Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği'nin de başkanlık görevini yürütmektedir.







