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Spor

Trabzonspor'da teknik adam için kritik hafta

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın Sergen Yalçın ile yapılan görüşmede sonuç alamaması diğer isimleri de gündeme getirirken, teknik adam konusunun sezon sonuna kalabileceği de öğrenildi.

11:11 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile bir kez daha görüşecek.

Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile bir kez daha görüşecek.

Bu sezon mücadele ettiği kulvarlarda aradığını bulamayan Trabzonspor, yeniden ayağa kalkmak için yeni bir planlamanın içine girmeye hazırlanıyor. Yapılan genel kuruldan sonra teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasıyla kaos yaşayan bordo-mavililerde yeni yönetim, yeni bir teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor.


Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Sergen Yalçın ile yapılan görüşmede sonuç alamaması diğer isimleri de gündeme getirirken teknik adam konusunun sezon sonuna kalabileceği de ifada edildi.


Sergen Yalçın'ın istediği maaşın yanı sıra gündeme gelen transfer politikasıyla ilgili de tarafların anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Tarafların önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya geleceği iddia edilirken, önümüzdeki hafta herhangi bir isim ile anlaşılamaması halinde konunun sezon sonuna bırakılacağı belirtildi. Sezon sonunda ise Fatih Tekke, Çağdaş Atan, Andrea Pirlo ve Şota Arveladze ile masaya oturulabileceği öğrenildi.




#Trabzonspor
#Sergen Yalçın
#Ertuğrul Doğan
1 saat önce
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