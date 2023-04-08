Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevden istifa etmesinin ardından Orhan Ak'ın da ayrılması ile yeni bir döneme giren Trabzonspor'da teknik adam arayışı hız kazandı. Trabzonspor futbol takımını, izleme komitesi ve alt yapı koordinatörü İhsan Derelioğlu'na teslim eden bordo-mavili yönetim kurulu arayışlarını sürdürüyor.





Tüm yetkiyi başkan Ertuğrul Doğan'a veren bordo-mavili yönetim kurulu ile sürekli istişare içinde olan Başkan Doğan aceleci davranmıyor. Panik yapmaları için bir neden olmadığını belirten Doğan, aceleci davranarak hata yapmak istemediklerini ve Trabzonspor'a layık bir teknik adam ile el sıkışacaklarını söyledi.





Sergen Yalçın Trabzonspor'dan ne kadar maaş istedi?

Ankaragücü ile oynanan kupa maçından sonra istifa eden Orhan Ak'ın yerine birçok teknik adam gündeme gelmiş fakat bu isimlerin başta Fatih Tekke olmak üzere birçoğunun aktif olarak görevde olması nedeniyle teklif götürülmemişti. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Sergen Yalçın ile görüştüğü ve bu görüşmenin iç açıcı geçmediği öğrenildi.





Önünde çözmesi gereken 30 Milyon Euro'luk bir tablo bulunan Trabzonspor'da Yalçın'ın 5-6 mevkiiye yeni oyuncu istemesinin yanı sıra yardımcılarıyla birlikte yıllık 4 Milyon Euro talep etmesi görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi. Taraflar düşünmek için zaman isterken, pazartesi günü yeniden bir araya gelmeleri bekleniyor.



















