Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Peki Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte soruların cevapları.