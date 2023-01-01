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Trabzonspor, 20.hafta hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Ümraniyespor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 yaptı. Antrenman, dayanıklılık çalışması, daralan oyun ve sonuçlandırma ile tamamlandı. Peki Trabzonspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte soruların cevapları.

11:12 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor

Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda HangiKredi Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının hazırlıklarına başladı.

TRABZONSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor’u konuk edecek. 22 Ocak pazar günü saat 19:00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

TRABZONSPOR, İSTANBULSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda HangiKredi Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 22 Ocak Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Ümraniyespor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 yaptı. Antrenman, dayanıklılık çalışması, daralan oyun ve sonuçlandırma ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



#Trabzonspor
#İstanbulspor
#Spor Toto Süper Lig
#fikstür
#Arda Kardeşler
39 dakika önce
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Trabzonspor, 20.hafta hazırlıklarına başladı
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