Trabzonspor’un maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynayacak?

‘Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?’ sorusu Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala araştırılıyor. Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu uzun bir aranın ardından başlıyor. Haftanın açılış maçında Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kapanış maçı ise Fatih Karagümrük - Beşiktaş arasında olacak. Sezonu ikinci sırada kapatan Fenerbahçe’nin ilk haftada kimle oynayacağı ise merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor? İşte 2023-2024 sezonu ilk hafta fikstürü.