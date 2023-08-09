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Trabzonspor’un maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynayacak?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu açılış maçında evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Bordo-mavililer Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Takımda ayrılı gündemde olan Manolis Siopis haftalar sonra takımla idmana çıktı. Peki, Trendyol Süper Lig derbileri ne zaman, hangi hafta? Süper Lig 1. hafta fikstürü ne? İşte detaylar.

15:23 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor’un maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynayacak?

Trabzonspor’un maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynayacak?

Uzun bir aranın ardından Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu Trabzonspor Antalyaspor maçı ile start verecek. Trabzonspor, Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.00’da çalışan bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman sprint taktik çalışmasıyla tamamlandı. Trendyol Süper Lig 1. hafta fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, İLK HAFTA KİMLE OYNAYACAK?

Trendyol Süper Lig 1. haftası Trabzonspor - Antalyaspor maçı
11 Ağustos Cuma günü saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA SİOPİS HAFTALAR SONRA İDMANDA

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Takımda ayrılı gündemde olan Manolis Siopis haftalar sonra takımla idmana çıktı.

Süper Lig’in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.00’da çalışan bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman sprint taktik çalışmasıyla tamamlandı.

SİOPİS HAFTALAR SONRA İDMANDA

Bordo-mavili takımın sözleşme uzatma talebini reddetikten sonra bel ağrısını gerekçe gösterip yaklaşık 1 aydır idmana çıkmayan Siopis, takımın bugünkü idmanında yer aldı. Günü tek idmanla kapatan Trabzonspor, Antalyaspor müsabakası hazırlıklarını yarın akşam 18.00'de yapılacak antrenmanla sürdürecek.



#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Antalyaspor
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