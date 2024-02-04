İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Toplantıya sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ Konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de katıldı. Yakup Tekin’i dinleyen Kurum, “Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım” dedi. Daha önce kullandığı sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirten Tekin, Murat Kurum’a “Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada da “Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız.” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada 'kamerasının kapatıldığı' iddialarıyla gündeme gelen Yavuz’la da karşılaşan Kurum keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.