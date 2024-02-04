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Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye genelinde uygulanacak! Trafikte yeni dönem başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha sistemin devreye alınarak vatandaşların hızlı ve güvenli geçişini sağlayacaklarını bildirdi.

14:52 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollardaki 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha sistemin devreye alınarak vatandaşların hızlı ve güvenli geçişini sağlayacaklarını bildirdi.

Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini belirterek, "Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik. 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sistemle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti: "Göz bebeğimiz İstanbul'da en büyük problemlerden biri trafik dedik ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. Gişelerde ödeme alma noktasında yaşanan trafik problemini takip ettik. Arkadaşlarımızla 'bu noktada neler yapabiliriz' diye çalışmalar yaptık ve Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye almaya karar verdik."

"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulama yerini serbest geçişe bırakıyor. Böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. 6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz. Böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar'ı gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini bildiren Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak." değerlendirmesinde bulundu.


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#Serbest Geçiş Sistemi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
#KGM
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