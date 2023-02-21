Dünyada kullanımı yaygın olan trans yağlar, insan sağlığını ciddi anlamda tehdit etmekte ve uzun vadede ölümlere sebep olmaktadır. Bu yazımızda trans yağların ne olduğu, neden zararlı olduğu ve nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında bilgi edineceksiniz.

TRANS YAĞ NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Trans yağlar, hidrojenasyon adı verilen bir işlemle, sıvı bitkisel yağların katı hale getirilmesi sırasında üretilen yapay yağlardır. Bu işlem sırasında, yağa hidrojen gazı eklenir, böylece yağın daha katı bir yapıya kavuşması sağlanır. Trans yağlar, bu işlem sırasında oluşan trans izomerleri adı verilen bir tür doymamış yağ asidi içerirler.

TRANS YAĞ HANGİ YİYECEK VE BESİNLERDE BULUNUR?

Trans yağlar, birçok işlenmiş gıda ürününde bulunabilirler. Örneğin, bisküvi, kek, kurabiye, dondurma, cips, kraker, margarin, kızartılmış yiyecekler ve hazır yemekler gibi yiyeceklerde trans yağlar kullanılır. Ayrıca, fast food restoranlarında da sıklıkla kullanılmaktadırlar.

TRANS YAĞLARIN İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI NELER?

Trans yağlar, sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturur. Yüksek miktarda tüketildiğinde, kalp hastalığı, diyabet ve obezite gibi birçok sağlık sorununa neden olabilirler. Bunun nedeni, trans yağların kötü kolesterolü (LDL) yükseltmesi ve iyi kolesterolü (HDL) düşürmesidir. Ayrıca, trans yağların iltihaplanmaya ve damarların sertleşmesine neden olduğu düşünülmektedir. Trans yağların tüketimi, özellikle çocuklar ve gençler için risklidir, çünkü bu yaş grubu, vücutlarındaki yağları uzun süre depolayabilirler.

TRANS YAĞLARIN TÜKETİMİ NASIL AZALTILABİLİR?

Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda ve fast food restoranlarında sıklıkla kullanıldığından, tüketicilerin bu yiyeceklerin tüketimini sınırlaması gerekmektedir. Ayrıca, aşağıdaki yöntemlerle trans yağ tüketimi azaltılabilir:

Doğal olarak oluşan yağlara öncelik verin: Doğal olarak oluşan yağlar, sağlıklı ve doymamış yağlar içerir. Bu nedenle, zeytinyağı, kanola yağı, ayçiçek yağı ve fındık yağı gibi sıvı bitkisel yağlar kullanın. Bu yağlar, trans yağ içermeyen alternatiflerdir.

İşlenmiş gıdalardan kaçının: İşlenmiş gıdaların çoğu, trans yağ içerir. Bu nedenle, fast food restoranlarından, hazır yiyeceklerden ve paketlenmiş atıştırmalıklardan kaçının. Bunun yerine, evde yemek pişirin ve sağlıklı atıştırmalıklar seçin.

Gıda etiketlerini okuyun: Gıda etiketleri, içerdikleri trans yağ miktarını gösterir. Bu nedenle, etiketleri okuyarak, trans yağ içeren yiyeceklerden kaçının. Trans yağ miktarı yüzde 0 olarak belirtilse bile, yiyecekte az miktarda trans yağ bulunabileceğini unutmayın.

Daha az yağlı yiyecekler tercih edin: Yağsız süt, yoğurt, peynir gibi daha az yağlı süt ürünleri tercih edin. Daha az yağlı etleri tercih edin.

Daha sağlıklı pişirme yöntemleri kullanın: Kızartma gibi yağlı pişirme yöntemleri yerine, ızgara, fırında pişirme veya buharda pişirme gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin.

Daha fazla sebze ve meyve tüketin: Sebze ve meyveler, doymamış yağlar, lif ve antioksidanlar gibi sağlıklı besin maddeleri içerir. Bu nedenle, daha fazla sebze ve meyve tüketerek, sağlıklı bir diyet oluşturabilirsiniz.















