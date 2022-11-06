Gönül Dağı dizisi 75. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı son bölümü 5 Kasım Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı en son bölümü ile de reytingleri alt üst etmeyi bu hafta da başardı. Dizi severler TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 76. bölümde neler olacağını, dizine nelerin yaşanacağına ilişkin haberleri takip ediyor. Gönül Dağı 76. Bölüm fragmanı ve 75. bölüm full tek parça haberimizde.

TRT 1 Gönül Dağı

TRT1 Gönül Dağı 75. bölüm

Elif ve Kenan’ın isteme günü gelmiştir. Kenan ve ailesi isteme için hazırlıklarını yaparken Elif tarafında işler karışıktır. Serdar’dan gelen mektup, Elif’i bir karar vermeye zorlar. Kasabaya dönen Serdar’la gidecek midir yoksa Kenan’ın yanında kalacak mıdır?

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Asuman istifa ettiğini Münir’den gizlemek isterken, Ramazan buna karşı gelir ve tüm gerçeği Münir’e söyler. İstifayı öğrenince öfkelenen Münir ne yapacaktır?

Erkan, Ramazan’ın da yardımıyla Şirin’e bir aşk mektubu yazar. Ancak bu mektuptan Şirin’in ailesi haberdar olunca iki aile karşı karşıya gelir. Bu durumda Sefer ve Zahide ne yapacaktır? gibi soruların cevapları yanıtlanmış oldu.

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TRT1 ile Gönül Dağı 75. son bölüm full izle linki ve tüm detaylar şöyle;

TRT1 ile Gönül Dağı 75. bölüm full izle! Gönül Dağı son bölüm tek parça izleme linki.

Gönül Dağı 76. bölüm fragmanı

Gönül Dağı oyuncuları

Berk Atan,

Semih Ertürk

Cihat Süvarioğlu

Ecem Özkaya,

Nazlı Pınar Kaya,

Ferdi Sancar,

Ali Düşenkalkar,

Erdal Cindoruk,

Gülhan Tekin,

Feyza Işık,

Ege Aydan,

Eser Eyüboğlu,

Şebnem Dilligil,

Yavuz Sepetçi,

Nuri Gökaşan,

Hazal Çağlar,

Serkan Kuru,

Hüseyin Sevimli,

Çiğdem Aygün,

Ulviye Karaca,

Zümre Meğreli,

Sait Seçkin,

Güliz Aybay,

Öznur Yağcı,

Hande Nur Tekin

Sevilay Gültekin