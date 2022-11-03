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Kuruluş Osman 103. bölüm fragmanı: ATV Kuruluş Osman son bölüm tek parça

ATV’in sevilen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam 102. Bölümü yayınlandı. Her Çarşamba akşamı saat 20:00 izleyicileri ekrana sürükleyen dizinin 102. Bölümde, Osman Bey, oğulları Alaeddin ve Orhan'ın kaçırılmasının, Öktem Bey'e atılan iftiranın büyük bir oyunun parçası olduğunun farkındadır. Osman Bey, Olof ve Frigg'in kurduğu bu tuzaktan kurtulacak mı? Osman Bey düştüğü bu cendereden nasıl çıkacaktır? Andronikos, Olof'a Osman Bey'i ve kızı Ofelya ve öldürme talimatı verir. İmparator Andronikos, Osman Bey ile yaptığı sulh anlaşmasını bozup kendisini ölümden kurtaran Osman Bey'e ihanet mi edecek?” gibi soruların cevapları yanıtlanmış oldu. Dizi severler ATV Kuruluş Osman 103. bölümde neler olacağını merak ediyor. Kuruluş Osman 103 Bölüm fragmanı ve 102. bölüm full tek parça haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osman 102. Bölüm tek parça full izle: ATV Kuruluş Osman 103. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman son bölüm izle

Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ve Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba izleyicisi ile buluşuyor. 102. Bölümü nefes kesen dizinin 103. bölümü şimdiden merak konusu oldu.

Kuruluş Osman 103. bölüm ne zaman?

Her çarşamba ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak. Sevilen yapım, bu akşam saat 20:00'da özel bölümüyle ekranlara gelecek. 2 Kasım 2022 Çarşamba akşamı saat 21:30'da Başkan Erdoğan'ın ''Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel'' programı ATV ekranlarından naklen vanlı olarak yayınlanmadı. Kuruluş Osman yeni bölüm 103. bölüm 9 Kasım Çarşamba akşamı akşamı izleyicinin karşısında olacak.

Kuruluş Osman 102. bölüm ful tek parça izle

Kuruluş Osman 102. Bölüm Full tek parça izlemek için TIKLAYIN.

Olof sonunda hain planını devreye sokar. Osman Bey Konstantiniyye'den dönerken ona pusu kurulacaktır. Osman Bey, Olof ve Frigg'in kurduğu bu tuzaktan kurtulacak mı? Osman Bey düştüğü bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, oğulları Alaeddin ve Orhan'ın kaçırılmasının, Öktem Bey'e atılan iftiranın büyük bir oyunun parçası olduğunun farkındadır. Osman Bey işin iç yüzünü çözmek için nasıl hamleler yapacaktır? Bütün oklar Ofelya'yı göstermektedir, Osman Bey bu konuda ne yapacaktır? Öte yandan İmparator Andronikos, Olof'a Osman Bey'i ve kızı Ofelya ve öldürme talimatı verir. İmparator Andronikos, Osman Bey ile yaptığı sulh anlaşmasını bozup kendisini ölümden kurtaran Osman Bey'e ihanet mi edecek? Osman Bey, kendisine kurulan büyük oyunu bozmak için harekete geçer. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır? Yenişehir'de Prens Kantakuzenos'u ağırlayan Osman Bey, onu yakınında tutmak isteyerek ne amaçlamaktadır?

Obasında çıkan kaosun ve babası Öktem Bey'in tutuklanmasının ardından çok öfkeli olan Alçiçek Hatun, öfkesini Aktemur'dan mı çıkarmıştır? Aktemur'un vurulmasında bütün deliller Alçiçek Hatun'u göstermektedir… Aktemur'u Alçiçek mi vurmuştur, yoksa Alçiçek'e de babası Öktem Bey gibi oyun mu kurulmuştur? Ağır yaralanan Aktemur'u nasıl bir akıbet beklemektedir?

Osman Bey'in yokluğunda uç topraklarında gerginlik devam etmektedir. Kantakuzenos; Öktem Bey'in obasında vurulmuş, buna rağmen yaşananlardan sonra amacına bir adım daha yaklaşmıştır. Öktem Bey ise şimdi yeni bir iftiranın kurbanı olacaktır. Tutuklanan Öktem Bey, kendisini aklayabilecek midir?

Bengi Hatun Öktem Bey'in tutuklanmasının üzerine obasının beylerini toplar. Kurulan toyda önemli kararlar alınır. Bu kararlar, Osman Bey'in hükmü altındaki topraklarda ikilik mi çıkaracaktır? Kayılar bu ihtimali nasıl önleyecektir? İkilik çıkmasından en çok fayda sağlayacak olan Bayındır Bey, şimdi de Bizans'a gidecek olan kayıp vergi altınların peşine düşmüştür. Bayındır Bey bu amacına ulaşabilecek midir?

Kötülüğün merkezinde olan Frigg, Martha rolünü daha ne kadar sürdürebilecektir? Bala Hatun ve Malhun Hatun, Frigg'in gerçek yüzünü görecek mi?

Kuruluş Osman 103. bölüm fragmanı

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Kuruluş Osman oyuncular kadrosu

  1. Burak Özçivit (Osman Bey),
  2. Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),
  3. Seda Yıldız (Edebalı),
  4. Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),
  5. Özge Törer (Bala Hatun),
  6. Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),
  7. Çağrı Şensoy (Cerkutay),
  8. Yiğit Uçan (Boran),
  9. Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),
  10. Nihat Altınkaya (Olof),
  11. İpek Karapınar (Frigg),
  12. Emin Gürsoy (Kumral Abdal),
  13. Berk Erçer (Konur),
  14. Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),
  15. Kaan Yalçın (Öktem),
  16. Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),
  17. Abidin Yerebakan (Akça Derviş),
  18. Açelya Özcan (Ayşe Hatun),
  19. Taha Baran Özbek (Aktemur),
  20. Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),
  21. Fatih Ayhan (Baysungur),
  22. Burak Alp Yenilmez (Kutan),
  23. Miray Akay (Alçiçek),
  24. Caner Nalbantoğlu (Dan),
  25. Aybars Kartal Özson (Orhan),
  26. Yaman Balcı (Alaeddin),
  27. Cemre Demircan (Fatma),
  28. Noyan Üzer (Frodi)

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