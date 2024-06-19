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TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı-frekans bilgileri

TRT 1 ve TRT Spor günün yayın akışı ile uydu ayarları, EURO 2024 maçlarını takip etmek sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgisi.

17:50 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:56 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı-frekans bilgileri
TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı-frekans bilgileri

TRT Spor, heyecan dolu spor müsabakalarını ve programlarını takip edebileceğiniz en ideal platform. İster evinizin konforunda, ister mobil cihazınızda olun, TRT Spor'un keyfini dilediğiniz yerden çıkarabilirsiniz. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından canlı yayınlar ve özetler, spor haberleri, programlar ve özel içerikler, uzman yorumcular ve analizler, heyecan dolu spor müsabakalarının atmosferi TRT Spor’da izlenmekte. TRT Spor'u nasıl izleyebilirsiniz? İşte TRT Spor frekans Bilgileri

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN ÇARŞAMBA

09:15 EURO 2024 GRUP MAÇLARI ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:00 EURO 2024 GRUP KARŞILAŞMASI F GRUBU 1. MAÇLAR ÖZETLER PAKET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 GÜNDEM FUTBOL

16:00 SPOR BÜLTENİ

17:00 EURO 2024 ELEMELERİ GRUP MAÇLARI ÖZETLER

18:00 Kupa Günlüğü

19:00 SPOR AKŞAMI

20:00 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

21:00 KUPA SAATİ

22:00 SPOR ARTI

23:00 EURO 2024 GRUP MAÇLARI ÖZETLER

02:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI İSKOÇYA - İSVİÇRE

03:45 AVRUPA ŞAMPİYONALARI GOL KRALLARI

04:00 EURO 2024 GRUP KARŞILAŞMASI ALMANYA - MACARİSTAN

TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+

900 S04

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN ÇARŞAMBA

07:10 Uğurlugiller

07:35 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Arnavutluk"

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

20:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan"

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İskoçya-İsviçre"

00:15 Yabancı Sinema Sakın Dışarı Çıkma

#TRT 1 yayın akışı
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#TRT Spor yayın akışı
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