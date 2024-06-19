TRT Spor, heyecan dolu spor müsabakalarını ve programlarını takip edebileceğiniz en ideal platform. İster evinizin konforunda, ister mobil cihazınızda olun, TRT Spor'un keyfini dilediğiniz yerden çıkarabilirsiniz. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından canlı yayınlar ve özetler, spor haberleri, programlar ve özel içerikler, uzman yorumcular ve analizler, heyecan dolu spor müsabakalarının atmosferi TRT Spor’da izlenmekte. TRT Spor'u nasıl izleyebilirsiniz? İşte TRT Spor frekans Bilgileri
TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ
TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN ÇARŞAMBA
09:15 EURO 2024 GRUP MAÇLARI ÖZETLER
10:00 SPOR BÜLTENİ
11:00 SPOR MANŞET
12:00 EURO 2024 GRUP KARŞILAŞMASI F GRUBU 1. MAÇLAR ÖZETLER PAKET
12:30 GÜN ORTASI
13:30 GÜNDEM FUTBOL
16:00 SPOR BÜLTENİ
17:00 EURO 2024 ELEMELERİ GRUP MAÇLARI ÖZETLER
18:00 Kupa Günlüğü
19:00 SPOR AKŞAMI
20:00 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
21:00 KUPA SAATİ
22:00 SPOR ARTI
23:00 EURO 2024 GRUP MAÇLARI ÖZETLER
02:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI İSKOÇYA - İSVİÇRE
03:45 AVRUPA ŞAMPİYONALARI GOL KRALLARI
04:00 EURO 2024 GRUP KARŞILAŞMASI ALMANYA - MACARİSTAN
TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+
900 S04
TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN ÇARŞAMBA
07:10 Uğurlugiller
07:35 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Arnavutluk"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
20:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İskoçya-İsviçre"
00:15 Yabancı Sinema Sakın Dışarı Çıkma