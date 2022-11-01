Özgün Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor? Konusu nedir? Oyuncuları kimler?
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Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor? Konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Yürek Çıkmazı dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Yapımlarıyla izleyicinin büyük beğenisini toplayan TRT, Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Teşkilat gibi reyting rekorları kıran dizilerden sonra şimdi de oldukça iddialı oyuncu kadrosuna sahip olan Yürek Çıkmazı dizisini seyirciyle buluşturuyor. Dizinin başrolünde Başrollerinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer alacak. Peki TRT 1 yürek çıkmazı oyuncuları kimler dizinin konusu nedir, dizi nerede çekiliyor? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT 1 Yürek Çıkmazı oyuncuları kimler dizinin konusu nedir?
Yürek Çıkmazı TRT 1

Yürek Çıkmazı TRT 1'in yeni sezonda yayınlayacağı merak edilen diziler arasında bulunuyor. İçeriğinin dram türünden olduğu öğrenilen Yürek Çıkmazı'nın geniş oyuncu yelpazesi özellikle Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Yürek Çıkmazı'nın ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki Yürek Çıkmazı konusu nedir?

Yürek Çıkmazı
Yürek Çıkmazı

TRT 1 Yürek Çıkmaz ne zaman başlayacak?

Yürek Çıkmazı 1 Kasım Salı akşamı saat 20:00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.

Yürek Çıkmazı Halil
Yürek Çıkmazı Halil

Yürek Çıkmazı oyuncuları kimler?

  • Ayça Bingöl
  • CENNET
  • Alp Navruz
  • HALİL
  • İrem Helvacıoğlu
  • ZEYNEP
  • Mesut Akusta
  • YILMAZ

Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan ve Güler Ökten.

TRT 1 Yürek Çıkmazı neyi anlatıyor?
TRT 1 Yürek Çıkmazı neyi anlatıyor?

Yürek Çıkmazı konusu nedir, neyi anlatıyor?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor?

Senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar’ın kaleme aldığı Yürek Çıkmazı dizisi Konya’da çekilmektedir. Dizide anlatılan hikaye Konya’nın Derbet köyünde geçmektedir ve dizinin fragmanın başında yer alan köprü de, Konya Meram Dere Köprüsü’dür.

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