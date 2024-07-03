Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 , yıllık bazda 71,60 ise yüzde olarak açıklandı. Böylece 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti. Peki tüberküloz hasta yardımı ne kadar oldu?

Tüberküloz SSPE hastalarına hasta yardımı ne kadar oldu?

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım da 9 bin 77 lirayı bulacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı.

Memur ve memur emekli temmuz zammı ne kadar?

Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.

Psiko-Sosyal Ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz Ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı nedir?

Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastaların öz bakım ihtiyaçları ve fiziki ortamlarının iyileştirilmesi için geliştirilen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu ile finanse edilen bir yardım programıdır.

Tüberküloz hastalığı yardımı programından kimler faydalanabilir?

Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen, Tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler faydalanabilir.

Tüberküloz hastalığı yardımından yararlanmak istiyorum, başvuruyu nereye yapmalıyım?

Kişiler ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma(SYD) Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.

Tüberküloz yardımı ödemelerinin devam etmesi için gerekli şart nedir ve kontrolü nasıl sağlanır?

Söz konusu yardım, Kronik Hastalıklar yardım programı kapsamında faydalanıcı olan Tüberküloz hastalarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kontrollerini gerçekleştirmesi şartı ile yapılmaktadır. Bu şartın kontrolü, Tüberküloz hastalarının kayıtlı olduğu Verem Savaş Dispanserinde yapılan sağlık kontrollerine ilişkin bilgilerinin Sağlık Bakanlığı veri tabanı üzerinden alınması ile yapılmakta olup, bu doğrultuda sistem üzerinden ödemeler hazırlanmaktadır.

Tüberküloz yardımı ödeme zamanı, ödeme miktarı ne şekilde yapılır?

Bu yardım programı kapsamında şartları sağlayan ve Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından başvurusu kabul edilen Tüberküloz veya SSPE hastalarına (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar düzenli nakdi yardım yapılır.

Tüberküloz hasta yardımdan ne kadar süre ile yararlanabilirim?