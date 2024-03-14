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TÜİK Şubat 2024 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı! İşte en az ve en çok konut satışı yapılan iller

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında konut satış sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 olduğunu açıkladı. Buna göre, Şubat ayında en az ve en çok konut satışı yapılan iller açıklandı. Konut satışının en az olduğu iller ise 18 konutla Ardahan, 45 konutla Tunceli ve 51 konutla Bayburt oldu.

15:46 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Konut satışı
Konut satışı

TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satış sayısı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu.

ŞUBAT AYINDA EN AZ VE EN ÇOK KONUT SATIŞI YAPILAN İLLER AÇIKLANDI

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞ SAYISI 8 BİN 827

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalış göstererek 8 bin 827 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Şubat ayındaki ipotekli satışların 2 bin 60'ı ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,7 artarak 85 bin 75 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 28 BİN 594

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 28 bin 594 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,5 oldu. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artış göstererek 65 bin 308 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,5 oldu.

YABANCILARA 1846 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak 1846 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 691 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 659 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi. Şubat ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 395 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 200 konut ile İran, 112 konut ile Irak ve 105 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi. (DHA)



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