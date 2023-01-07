Özgün Tuncelide kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı
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Tunceli’de kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Ovacık ilçesinde 14, Nazimiye ilçesinde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tunceli 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunceli 5 günlük hava durumu
Tunceli 5 günlük hava durumu

Tuncelinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

15 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Ovacık ilçesinde 14, Nazimiye ilçesinde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla çalışma yapıyor.

TUNCELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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