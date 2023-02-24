Kahramammaraş merkezli depremlerin ardından Bingöl'de, ilgili kurumlarca riskli yapılarda denetim çalışması başlatıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, "21 Şubat'a kadar kentte 361 yapımız incelendi, 165 ağır hasar ve 3 yıkık tespit edildi. Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında" dedi. Peki Tunceli’de deprem fay hattı nereden geçiyor? Tunceli deprem haritası

Tunceli deprem bölgesinde mi, fay geçiyor mu?

Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aylan Sancar, Tunceli bölgesinde geçen fay zonları üzerinde yaptıkları araştırmalarda diri olan 3 ayrı fay zonunun yakın zamanda 7'den büyük deprem üretebileceğini ileri sürdü.

Sancar, Tunceli ve civar illerde 3 ayrı fay zonu üzerinde uzun bir süredir araştırmalar yaptıklarını belirterek,"Yaptığımız çalışmaların ilki Bingöl'ün Yedisu İlçesi ile Erzincan'ın Üzümlü İlçesi arasında yer alan, yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan'ın Üzümlü ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi arasında kalan kısmı Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nin bir kısmını da içersine alıyor. Deprem potansiyeli olduğu bütün uzmanlar tarafından kabul edilen bir fay hattıdır." ifadesini kullandı.

Tunceli deprem risk haritası

Aylan Sancar, Tunceli’de meydana gelebilecek deprem fay hattına dikkat çekerek, “Yedisu fayı için deprem riski yüksek durumda. Elde edilen veriler üzerinde en son 1784 yılında deprem olan Yedisu segmentinin çok yakın bir zamanda yaklaşık olarak 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğini ortaya koymaktadır. Bu fay hattının Tunceli merkeze uzaklılığı yaklaşık 70 kilometre Pülümür'e olan uzaklılığı 30 kilometre. Bu fay hattı üzerinde meydana gelecek bir deprem ilimiz içinde ciddi bir tehlike yaratacak ve çok ciddi bir hasara neden olabilir." dedi.







