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Özgün Turgut Özal kaçıncı Cumhurbaşkanı? Turgut Özalın hayatına dair bilgiler
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Turgut Özal kaçıncı Cumhurbaşkanı? Turgut Özal'ın hayatına dair bilgiler

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 29. yıldönümünde hayatına dair bilgiler araştırılıyor. Turgut Özal, ölümünün 29'uncu yılında mezarı başında anıldı. Turgut Özal kaç yaşında vefat etti? Turgut Özel Türkiye'nin kaçıncı Cumhurbaşkanıdır? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Turgut Özal Türkiyenin kaçıncı Cumhurbaşkanıdır? Turgut Özal kimdir?
Turgut Özal'ın hayatı

Turgut Özal, ölümünün 29'uncu yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine çok sayıda siyasetçi katılırken eşi Semra Özal, "Bu acı hiç bitmiyor, her gün daha da artıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da merhum Cumhurbaşkanı ile ilgili mesaj yayımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TURGUT ÖZAL MESAJI

  • Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla, duruşuyla, şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." dedi.

TURGUT ÖZAL TÜRKİYE'NİN KAÇINCI CUMHURBAŞKANIDIR?

Turgut Özal Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı'dır.

TURGUT ÖZAL KİMDİR?

1927 yılında Malatya’da doğdu. 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Elektrik İşleri Etüd İdaresinde görevlendirildi. 1952 yılında mühendislik ekonomisi alanında uzmanlık eğitimi için ABD’ye gönderildi. Türkiye’ye döndükten sonra Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.

1961–1962 yıllarında askerlik hizmetini Millî Savunma Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak yaptı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasına katkıda bulundu. Bu sırada, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde ders verdi.

Bir süre Başbakanlık Teknik Uzmanlar Kurulu Üyesi olarak çalıştı ve 1967–1971 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Ayrıca Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Para ve Kredi Kurulu, RCD Koordinasyon Kurulu ve AET Koordinasyon Kurulu başkanlıklarında bulundu.

1971–1973 yıllarında Dünya Bankası’nda danışman olarak görev yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli sınaî kuruluşlarında çalıştı ve 1979 yılı sonlarına doğru Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı. Aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini de vekâleten yürüttü. Türkiye ekonomisini liberalleştirmeyi hedefleyen ve 24 Ocak Kararları olarak bilinen geniş çaplı programın hazırlanmasında önemli rol oynadı.

12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra kurulan hükûmete ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atandı. 1982 yılında bu görevinden istifa etti. 1983 yılında Anavatan Partisi’ni kurdu ve aynı yıl yapılan genel seçimlerde partisinin birinci gelmesi üzerine hükümeti kurmakla görevlendirildi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 19. Başbakanı oldu. 1987 seçimleri sonrasında tekrar hükümet kurdu ve başbakan olarak görev yaptı.

31 Ekim 1989’da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin sekizinci cumhurbaşkanı olarak seçilen Özal 9 Kasım 1989 günü bu görevine başladı.

17 Nisan 1993 günü geçirdiği bir rahatsızlık sonucu görevi sırasında vefat etti.

1954’te Semra Hanım’la evlenen Turgut Özal’ın üç çocuğu bulunuyordu.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 29. yılında kabri başında anıldı
FOTOĞRAF 25
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Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, merhum Özal'ın eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ile Efe Özal ve manevi kızı Aysel Özgür katıldı. Semra Özal, tören alanına engelli asansörünü kullanarak indi.
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Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Turgut Özal’ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, saygı duruşunun ardından merhum Özal için dualar etti.
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Törende Özal ailesine taziyelerini sunan protokoldekiler, daha sonra eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti. İstanbul Müftüsü Arpaguş, Menderes ile arkadaşlarına dua etti.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, Menderes ile Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun mezarına karanfil bıraktı.<br><br>
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\"Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor\"<br><br>Tören sonrası basın mensuplarına konuşan Semra Özal, merhum eşini özlemenin yetmediğini ifade ederek, \"Her geçen gün daha da özlemi artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor. Allah bir güç verecek bana, bunlara dayanacağım. Başka çarem yok ama acım çok büyük.\" dedi.<br><br>
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Özal, bir gazetecinin \"Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?\" sorusunu, \"Herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yapıyorum. İdare etmeye çalışıyorum. Hiç koronavirüs olmadım. Aşılarımın hepsini yaptırmıştım. Hiç öyle bir rahatsızlığım olmadı. Herkesin aşı olması lazım. Kendi canımız için aşı şart.\" şeklinde cevapladı.<br><br>
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Merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Ahmet Özal ise babasını çok özlediğini söyledi.<br><br>
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Babasıyla ilgili her şeyi özlediğini dile getiren Özal, şunları kaydetti:<br><br>
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\"En çok özlediğim ise sıkıntı yaşadığımız günlerde 'Acaba o hayatta olsa ne söylerdi, nasıl bir çözüm bulurdu? Mutlaka bir çözüm bulurdu.
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Esas özlediğim onun fikirleri, çözümleri ve çıkış yolları. 1970’lerin çıkışını 1980’lerde yaptı. Bugün de olsa yapardı. 'Acaba ne yapardı?' diye onu çok merak ediyorum ve o konuları çok özlüyorum.\"
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Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 29. yılında kabri başında anıldı
İstanbul Valiliği, vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal için Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenledi.


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