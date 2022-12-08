Özgün ÖSYM Türkçe programlara yerleştirme sonuçlarını açıkladı
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ÖSYM Türkçe programlara yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilmesine ilişkin sonuçlar açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkçe programlara yerleştirme Sonuçları Sorgulama ekranı
Türkçe programları yerleştirme sonuçları

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 9-21 Aralık'ta yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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