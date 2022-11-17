Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli takımı Euro 2023 elemeleri kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçları kapsamında son olarak İskoçya'yı 2-1 deviren Ay Yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti'ni ağırlıyor. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri için gözler TFF'den gelecek son dakika açıklamalarında. İşte Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı tarihi, saati ve maç hakkında tüm detaylar...
TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYET MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanacak karşılaşma 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak.
Gaziantep’te oynanacak Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı öncesinde Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda koltuk yenileme, bakım, temizlik ve diğer çalışmaları yapıldı. Karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükendi.
TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Takımın Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı mücadele TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STATTA?
A Milli Takımımız, Gaziantep Stadyumu'nda Çek Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Maç, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)