Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye ile İskoçya arasında oynanan karşılaşma sonrası Çek Cumhuriyeti karşılaşmasının saati ve günü araştırılıyor. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı ile millilerin hazırlık maçları sona eriyor. Dünya Kupası arasında milliler ilk önce İskoçya sonra Çekya ile oynanacak. Maçı yerine takip etmek isteyenler, Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı nerede oynanacak, hangi şehirde sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Abone Ol