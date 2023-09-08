Türkiye'nin deprem tarihi
Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca şiddetli depremlere maruz kalmıştır. 6 Şubat Pazartesi saat 04.17’de Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasarlar ve can kayıplarına sebep olan deprem ülke tarihinde ve dünyada en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçmiştir.
TÜRKİYE’DE YAŞANAN EN BÜYÜK DEPREMLER
- 1939 Erzincan Depremi:26 Mart 1939'da Erzincan ilinde meydana gelen bu deprem, 6.8 şiddetinde ve 32.700 kişinin ölümüne neden oldu.
- 1992 Erzurum Depremi:26 Mart 1992'de Erzurum ilinde gerçekleşen bu deprem, 6.7 şiddetinde ve 1.000 kişinin ölümüne neden oldu.
- 1999 Düzce Depremi:12 Kasım 1999'da Düzce ilinde gerçekleşen bu deprem, 7.2 şiddetinde ve 745 kişinin ölümüne neden oldu.
- 1999 Gölcük Depremi:17 Ağustos 1999'da Marmara Denizi kıyısında gerçekleşen bu deprem, 7.4 şiddetinde ve 17.000 kişinin ölümüne neden oldu.
- 2003 Bingöl Depremi:1 Mayıs 2003'de Bingöl ilinde gerçekleşen bu deprem, 6.4 şiddetinde ve 177 kişinin ölümüne neden oldu.
- 2023 Kahramanmaraş Depremi:6 Şubat 2023 Pazartesi saat 04.17’de Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasarlar ve can kayıplarına sebep olan deprem ülke tarihinde ve dünyada karada en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçmiştir. Güncel olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 20 bin 665'e, yaralıların sayısı 75 bin 573 ulaştı. Şu an itibarıyla yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444.
2000 YILI ÖNCESİ YAŞANAN BÜYÜK DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ
TÜRKİYE DEPREM FAY HATTI HARİTASI HAKKINDA BİLGİ
En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Proje, Başkanlık tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da destek verilmiştir.
TÜRKİYE'DE KAÇ TANE FAY HATTI VAR?
Jeolojik olarak en aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 adet fay hattı bulunmaktadır.
Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Uzmanlar özellikle Kuzey Anadolu fay hattına dikkat çekiyor.
BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.