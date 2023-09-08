2023 Kahramanmaraş Depremi:

6 Şubat 2023 Pazartesi saat 04.17’de Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasarlar ve can kayıplarına sebep olan deprem ülke tarihinde ve dünyada karada en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçmiştir. Güncel olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 20 bin 665'e, yaralıların sayısı 75 bin 573 ulaştı. Şu an itibarıyla yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444.