Türkiye Galler Maç Özeti ve Golleri İzle

EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında Türkiye, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'e 2-0 mağlup oldu. Galler'e galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Ramsey ve 90 5'inci dakikada Connor Roberts kaydetti. Galler, 61'inci dakikada Bale ile bir de penaltı atışından faydalanamadı. Türkiye Galler maç özeti ve golleri haberimizde izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE GALLER ÖZET (İLK YARI)

6'ncı dakikada Bale'nin ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Ramsey, Çağlar Söyüncü'den sıyrıldıktan sonra çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

9'uncu dakikada Zeki Çelik'in hızlı kullandığı serbest vuruşta Cengiz Ünder sağ taraftan ortasını yaptı. Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta Galler savunmasına çarpan top kornere gitti.

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13'üncü dakikada Uğurcan'ın uzun kullandığı aut atışında Burak Yılmaz kafayla arkaya aşırttı. Göğsüyle topu kontrol eden Cengiz Ünder'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ward'ın kucağında kaldı.

24'üncü dakikada Bale'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ramsey, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Top farklı şekilde üstten auta gitti.

29'uncu sol kanattan Cengiz'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Kaan Ayhan kafayı vurdu. Kale önünde Morrell topu uzaklaştırdı

37'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik ortasını yaptı. Penaltı noktası üstünde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

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42'nci dakikada Galler öne geçti. Bale'nin havadan pasında savunma arkasına sarkan Ramsey, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRKİYE GALLER ÖZET (İKİNCİ YARI)

54. dakikada sol taraftan Cengiz’in kullandığı kornerde arka direkte Merih ortaya indirdi. Kale önünde topla buluşan Burak’ın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada Zeki Çelik’in ceza sahası içerisinde Bale’e yaptığı müdahaleyi hakem Dias penaltı olarak değerlendirdi.

61. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Gareth Bale geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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62. dakikada penaltının kaçmasının ardından Uğurcan oyunu hızlı başlattı ve pasını Umur Meraş’a aktardı. Bu futbolcunun geri gönderdiği topta Uğurcan gecikince Bale ayak koydu ancak top az farkla auta gitti.

63. dakikada sol taraftan Yusuf Yazıcı’nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Kaan Ayhan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ward’da kaldı.

79. dakikada Galler tehlikeli geldi. Ramsey’in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Merih Demiral’ın üzerinden yükselen Bale kafayı vurdu ancak Uğurcan çizgi üzerinde kontrol etti.

87. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hakan Çalhanoğlu kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Merih Demiral kafayı vurdu ancak kaleci Ward topu kornere gönderdi.

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90 3. dakikada Galler, korner atışını paslaşarak kullandı. Korner köşesinde topla buluşan Bale, çizgiden çok rahat şekilde ilerleyerek ceza sahasına girdi ve pasını aktardı. Müsait pozisyondaki Roberts yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2