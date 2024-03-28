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Ticaret Bakanı Ömer Bolat yalanladı: Devlet şirketleri İsrail ile asla ticaret yapmıyor

Muhalefet partiler başta olmak üzere bazı kesimler Türkiye’nin İsrail ile ticaret yaptığı yalanını ortaya atıyordu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hükümet olarak kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor... Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir unsurunun İsrail ile işbirliği, askeri eğitim, silah mühimmat alım satımı noktasında asla bir irtibatı yok. " açıklamasını yaptı. Bolat "Türkiye ile İsrail arasındaki ticarete yönelik provokasyonları İsrail istihbaratı da destekliyor, bu çabalar Türkiye hükümetini köşeye sıkıştırma çabası." açıklamalarında bulundu. Bakan Bolat, bazı yayın organlarında çıkan TÜİK 36. fasıl verisine açıklık getirdi.

12:07 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:48 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı televizyon programında muhalefetin ‘İsrail ile ticaret yapılıyor’ yalanlarına tek tek cevap verdi. İsrail ile silah ticareti yapıldığına yönelik iddialar hakkında konuşan Bolat, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında yer aldığını; bu süreçte de Türkiye'nin duruşunun, Filistin'in hamiliğini koruyuculuğunu yapmak için İsrail ile siyasi ilişkiyi devam ettirmek olduğunu söyledi. Bolat, İsrail'in Gazze'ye saldırısı başladığından bu yana, her platformda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gereken çıkışları ve aksiyonları gösterdiğini, göstermeye de devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor mu?

Türkiye'nin ve hükümetin, sürekli olarak İsrail ile ticaret yapma suçlamaları ile sıkıştırılmak istenmesinin, bazı marjinal siyasi unsurların ve terör örgütlerinin sahte hesaplarıyla yapılan itibarsızlaştırma çalışmaları olduğunu vurgulayan Bolat, İsrail istihbaratının da bazı dezenformasyon bilgileri sızdırarak, bunu yaptırmaya çalıştığını anlattı. Bu tür durumlarla karşılaştıklarını ancak ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bolat, bunların iç siyasette seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın oylarını düşürmek amacıyla yapıldığının altını çizdi.

TÜİK verisindeki 36.fasıl ne anlama geliyor?

Bolat, GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) fasıllarına değinerek, "Bunlardan biri
36. fasıl, patlayıcı maddeler ve devamı, diğeri de silah ve mühimmat başlığı
. Bu TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verisinde ana başlık olarak görülünce, çok az miktarda yapılmış ama gümrük beyannamesine baktığınızda birisi
jel yakıtı ve çakmak gazı, diğeri de avcılık ve sporculuk için yivli bir av tüfeği parçası ile balıkçılıkta kullanılan zıpkın şeklindeki ürünler
çıktı. Ama haberin terör örgütü ile bağlantılı sitelerde veriliş şekli,
Türkiye'nin silah ve mühimmat satıyormuşçasına bir suçlanma şekli.
Bunlar devlete savaş açan siteler, haberlerine inanmak son derece yanlıştı. Araştırdık, delilleriyle beraber yaptığımız açıklamalarla bunun yalan, dezenformasyon ve yönlendirme amaçlı olduğunu ortaya koyduk." diye konuştu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Türkiye İsrail'le ticaret yapıyor mu?" sorusuna madde madde cevapları.

"İsrail ile ithalat yüzde 43, ihracat yüzde 30 azaldı"

Türkiye'nin, Filistin devletini tanıdığına ancak İsrail başta olmak üzere birçok ülkenin tanımadığına işaret eden Bolat, bu nedenle Türkiye'den ve dünyadan Filistin'e yapılan ticarette, İsrail liman ve gümrüklerinin kullanılmak zorunda olduğunu kaydetti. Bolat, 7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretin yüzde 33 azaldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

TSK'nın İsrail ile askeri eğitim, silah mühimmat alım satımı noktasında işbirliği yok

"İthalatta yüzde 43, ihracatta yüzde 30 bir azalma ile ortalama yüzde 33'lük azalma gerçekleşti. Hükümet olarak kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor. T
ürk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir unsurunun İsrail ile işbirliği, askeri eğitim, silah mühimmat alım satımı noktasında asla bir irtibatı yok.
Savunma sanayisi ürünleri için Milli Savunma Bakanlığının izin belgesine ihtiyaç var. Onları da araştırdık, hiçbirinde izin yok. Milli Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı, biz Ticaret Bakanlığı olarak yaptık. Seçime 3-4 gün kala, hükümeti zor durumda bırakıp 'Acaba birkaç puan kaybettirir miyiz?' diye büyük bir haber yakalamış gibi sunulmak istenen yurt dışı kaynaklı bu sitelerin haberlerini çürüttük."

Filistin'e yapılan tüm yardımlar, ithalat, ihracat İsrail gümrüklerinden geçtiği için İsrail'e yapılmış gibi yazılıyor

Filistin'in kendi gümrüğü yok. O bölgede 7 milyon yahudi 8 milyon Müslüman yaşıyor. Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve buralara yapılan ticaret de İsrail'e yazılıyor. Filistin'e yapılan tüm yardımlar, ithalat, ihracat İsrail gümrüklerinden geçtiği için İsrail'e yapılmış gibi yazılıyor.

"Erdoğan'dan başka İsrail'i açık ve net şekilde kınayan bir lider yok"

İsrail'i BM'de Türk Devletleri Konseyi'nde uluslararası kuruluşlarda açık ve net kınayan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka lider yok. İsrail bunun acısını ülkemizde algı yönetimi yaparak çıkarmaya çalışıyor. İsrail, yerel seçimler yaklaşırken marjinal partilerin oy alması için uğraşıyor. Yaş sebze ihracatıyla ilgili İsrail, Tarım Bakanlığının oluşturduğu bilgiyi Mossad alıyor ve Türkiye'de bunu FETÖ eliyle yayıyor. Filistin Hükümeti verilen desteklere şükran sunarken birileri içerinde farklı rüzgar estirmeye çalışıyor."

Bakan Bolat'ın açıklamalarından özetle;

  • *"İsrail ile ticarette, ihracat yüzde 30, ithalatta yüzde 43 azaldı.
  • *Her sene yenilenen hedef pazar ülkeleri listesinden İsrail'i çıkardık.
  • *Türkiye'de devlet şirketleri, kamu kuruluşları asla İsrail ile iş yapmıyorlar.
  • *Mevcut ticareti aralarında uluslararası firmaların da olduğu özel şirketler gerçekleştiriyor.
  • *Filistin'in kendi gümrüğü yok. Filistin'e yapılan tüm yardımlar, ithalat, ihracat İsrail gümrüklerinden geçtiği için İsrail'e yapılmış gibi yazılıyor.
  • *İsrail'i BM'de Türk Devletleri Konseyi'nde uluslararası kuruluşlarda açık ve net kınayan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka lider yok.
  • *İsrail bunun acısını ülkemizde algı yönetimi yaparak çıkarmaya çalışıyor.
  • *İsrail, yerel seçimler yaklaşırken marjinal partilerin oy alması için uğraşıyor.
  • *Yaş sebze ihracatıyla ilgili İsrail, Tarım Bakanlığının oluşturduğu bilgiyi Mossad alıyor ve Türkiye'de bunu FETÖ eliyle yayıyor.
  • *Filistin Hükümeti verilen desteklere şükran sunarken birileri içerinde farklı rüzgar estirmeye çalışıyor."


"Türkiye İsrail ile ticaret mi yapıyor?" Ticaret Bakanı Ömer Bolat tane tane anlattı
"Türkiye İsrail ile ticaret mi yapıyor?" Ticaret Bakanı Ömer Bolat tane tane anlattı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İsrail ile ticaret manipülasyonlarına katıldığı televizyon programında cevap verdi. Sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlar açıklığa kavuşturan Bakan Bolat, "Türkiye İsrail ile ticaret mi yapıyor?" sorusuna da cevap verdi. Bolat, "Gemi geldi, yükünü aldı. Şuraya gidiyor... Bakıyorsunuz, o gemi İtalya'dan kalkmış transit gemi. Derince'de yükünü indiriyor, başka yükleri de var. İsrail limanına gidiyor. Sanki bu gemi Türkiye'den İsrail'e giden bir ticaret gemisi gibi yansıtılmaya çalışılıyor." sözleriyle durumu anlattı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda gündem olan İsrail'e sebze-meyve satışı iddiası ile ilgili de konuşan Bolat, "Türkiye İsrail'i sebze ve meyve ile doyuruyor diye bir haber... 1 buçuk ay kadar önce. Biz kendimiz soruşturduk. Türkiye İhracatçılar Meclisinden soruşturduk. Bir de baktık İsrail Tarım Bakanlığının hazırladığı bir veri. FETÖ'cü bir yurt dışı kaçak siteye servis ediliyor, oradan içeri yayılıyor" ifadelerini kullandı.

#Ömer Bolat
#İsrail
#Türk şirketleri
1 saat önce
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