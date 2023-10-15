Türkiye - Letonya Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında A Milli Takım evinde Letonya ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı Enea Jorgji yönetecek. Türkiye - Letonya maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
TÜRKİYE - LETONYA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TÜRKİYE
23 Uğurcan Çakır
3 Samet Akaydin
4 Cenk Özkaçar
14 Abdülkerim Bardakçı
5 Salih Özcan
8 İrfan Can Kahveci
10 Hakan Çalhanoğlu
16 İsmail Yüksek
20 Ferdi Kadıoğlu
7 Kerem Aktürkoğlu
11 Barış Alper Yılmaz
LETONYA
12 Roberts Ozols
4 Kaspars Dubra
21 Daniels Balodis
7 Eduards Daskevics
8 Eduards Emsis
10 Janis Ikaunieks
11 Roberts Savalnieks
16 Alvis Jaunzems
20 Roberts Uldrisis
22 Aleksejs Saveljevs
14 Andrejs Ciganiks