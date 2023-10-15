Türkiye - Letonya Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında A Milli Takım evinde Letonya ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı Enea Jorgji yönetecek. Türkiye - Letonya maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.