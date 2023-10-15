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Türkiye - Letonya Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında evinde Letonya’yı konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Milli takımla Hırvatistan karşısında ilk maçında önemli bir galibiyet alan Vincenzo Montella, Letonya karşısında 2’de 2 yaparak yoluna devam etmek istiyor. Montella’nın bu akşam nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Türkiye - Letonya maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

10:26 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye - Letonya Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Türkiye - Letonya Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında A Milli Takım evinde Letonya ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı Enea Jorgji yönetecek. Türkiye - Letonya maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE

23 Uğurcan Çakır

3 Samet Akaydin

4 Cenk Özkaçar

14 Abdülkerim Bardakçı

5 Salih Özcan

8 İrfan Can Kahveci

10 Hakan Çalhanoğlu

16 İsmail Yüksek

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

11 Barış Alper Yılmaz

LETONYA

12 Roberts Ozols

4 Kaspars Dubra

21 Daniels Balodis

7 Eduards Daskevics

8 Eduards Emsis

10 Janis Ikaunieks

11 Roberts Savalnieks

16 Alvis Jaunzems

20 Roberts Uldrisis

22 Aleksejs Saveljevs

14 Andrejs Ciganiks

TÜRKİYE - LETONYA CANLI SKOR



#Türkiye
#Letonya
#EURO 2024 Elemeleri
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