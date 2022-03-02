​Türkiye NATO üyesi mi? Hangi ülkeler NATO üyesi? NATO nedir?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş son zamanların en çok konuşulan konusu haline geldi. Aralarındaki gerilim gün geçtikçe artarken hangi ülkelerin NATO'ya bağlı olduğu sıkça sorulan sorular arasında. Peki, Türkiye NATO üyesi mi?

Hangi ülkeler NATO üyesi?

BİRLEȘİK DEVLETLERİ (1949)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

DANİMARKA (1949)

FRANSA (1949)

HOLLANDA (1949)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

LÜKSEMBURG (1949)

NORVEÇ (1949)

PORTEKİZ (1949)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

ALMANYA (1955)

İSPANYA (1982)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

MACARİSTAN (1999)

POLONYA (1999)

BULGARİSTAN (2004)

ESTONYA (2004)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

ARNAVUTLUK (2009)

HIRVATİSTAN (2009)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

Türkiye NATO üyesi mi?

Türkiye NATO üyesidir. Türkiye NATO2ya 1952 tarihinde dahil olmuştur

NATO nedir?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.

Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır. NATO'nun merkezi, örgütün Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 30 üyesinden biri olan Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır. 21 ülke NATO'nun "Barış İçin Ortaklık" adlı girişiminde yer alırken 15 ülke kurumlaşmış diyalog programlarına dâhildir. Tüm NATO üyelerinin toplam askerî harcaması, dünyadaki savunma harcamalarının %70'inden fazladır. Üyelerin savunma harcamalarının GSYİH'lerinin %2'si kadar olması gerekmektedir.

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NATO, Kore Savaşı üye ülkeleri harekete geçirene ve yüksek rütbeli iki Amerikalı komutanın yönlendirmesiyle birleşik bir askerî yapı kurulana kadar siyasi bir ortaklıktan ötesi değildi. Soğuk Savaş süreci, 1955'te kurulan Varşova Paktı'na üye ülkelerle çekişmelere yol açtı. Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki ilişkilerin gücü üzerindeki şüpheler, bağımsız Fransız nükleer caydırıcılığına ve 1966'da Fransa'nın NATO'nun askerî kanadından çekilmesine yol açan NATO savunmasının olası bir Sovyet işgaline karşı güvenilirliğine olan şüpheler ile birlikte zaman zaman artış gösterdi. 1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra örgüt, Yugoslavya'nın dağılması sürecine karıştı ve ilk askerî müdahalelerini 1992-1995 yıllarında Bosna-Hersek'te ve daha sonra 1999'da Yugoslavya'da gerçekleştirdi. Politik olarak ise eski Varşova Paktı ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Bu ülkelerin bir kısmı 1999 ve 2004'te ittifaka katıldı.

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