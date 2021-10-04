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Türkiye Norveç maçı ne zaman, nerede yayınlanacak?

Türkiye-Norveç maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Norveç ile vereceği mücadelenin ne zaman olduğu merak kazandı. Türkiye- Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Norveç maçı ne zaman, nerede yayınlanacak?
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A Milli Futbol Takım'ımız gruptaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Türkiye, topladığı 11 puanla grupta 3. sırada yer alırken, Norveç lider Hollanda'nın ardından 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman?

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ TÜRKİYE MAÇ FİKSTÜRÜ

8 Ekim Türkiye / Norveç

11 Ekim Letonya / Türkiye

13 Kasım Türkiye / Cebelitarık

16 Kasım Karadağ / Türkiye

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