Türkiye Norveç maçı ne zaman, nerede yayınlanacak? Türkiye-Norveç maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Norveç ile vereceği mücadelenin ne zaman olduğu merak kazandı. Türkiye- Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte bu soruların yanıtı...

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