Türkiye Norveç maçı ne zaman, nerede yayınlanacak?

A Milli Futbol Takım'ımız gruptaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Türkiye, topladığı 11 puanla grupta 3. sırada yer alırken, Norveç lider Hollanda'nın ardından 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman?
TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ TÜRKİYE MAÇ FİKSTÜRÜ
8 Ekim Türkiye / Norveç
11 Ekim Letonya / Türkiye
13 Kasım Türkiye / Cebelitarık
16 Kasım Karadağ / Türkiye