Özgün Milli Takım Portekiz ile ne zaman karşılaşacak? Türkiye- Portekiz maçının tarihi
ÖZGÜN HABERLER

Milli Takım Portekiz ile ne zaman karşılaşacak? Türkiye- Portekiz maçının tarihi!

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz ile mücadele edecek. Türkiye'nin deplansmanda vereceği mücadelede Portekiz aday kadrosu açıklandı. Peki, Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Portekiz maçı canlı mı olacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair ayrıntılı bilgiler..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
türkiye portekiz maçı

2022 Dünya Kupası'na katılma ümidini sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi yaklaştıkça Türkiye Portekiz maçına dair ayrıntılar merak kazandı.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI PORTEKİZ ADAY KADROSU

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, 25 kişilik aday kadroyu duyurdu. Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı kadroda, Joao Felix, Diego Jota, Bruno Fernandes gibi birçok yıldız aldı. İşte kadronun tam listesi:

  • Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)
  • Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
  • Orta saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)
  • Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Dragao Stadyumu'nda oynanacak Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart Salı günü karşılaşacak.

Maç 15 dakika gecikmeli başlıyor

Maç 15 dakika gecikmeli başlıyor

Lider Trabzonspor, deplasmanda Rizespor'a konuk oluyor.
A Milli Takımın kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu

​Teknik direktör Stefan Kuntz yeni isimleri kadroya davet etti.
Kar etkisini artırdı

Kar etkisini artırdı

​İstanbul yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Liderin maçına <br>kar engeli

Liderin maçına
kar engeli

​Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesinde önemli gelişme.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Uzmanlar açıkladı: Kovid-19 beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?

​Vali Yerlikaya saat verip uyardı: Zorunda olmadıkça çıkmayın

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.