Milli Takım Portekiz ile ne zaman karşılaşacak? Türkiye- Portekiz maçının tarihi!

2022 Dünya Kupası'na katılma ümidini sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi yaklaştıkça Türkiye Portekiz maçına dair ayrıntılar merak kazandı.
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI PORTEKİZ ADAY KADROSU
Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, 25 kişilik aday kadroyu duyurdu. Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı kadroda, Joao Felix, Diego Jota, Bruno Fernandes gibi birçok yıldız aldı. İşte kadronun tam listesi:
- Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)
- Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
- Orta saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)
- Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)
📣 𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗖𝗛𝗘𝗚𝗢𝗨! Estes são os convocados para o Play-Off! 🔽 #VamosComTudo pic.twitter.com/kXkdM5mCKI
📣 𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗖𝗛𝗘𝗚𝗢𝗨! Estes são os convocados para o Play-Off! 🔽 #VamosComTudo pic.twitter.com/kXkdM5mCKI— Portugal (@selecaoportugal) March 17, 2022
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Dragao Stadyumu'nda oynanacak Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart Salı günü karşılaşacak.