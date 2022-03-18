Milli Takım Portekiz ile ne zaman karşılaşacak? Türkiye- Portekiz maçının tarihi! FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz ile mücadele edecek. Türkiye'nin deplansmanda vereceği mücadelede Portekiz aday kadrosu açıklandı. Peki, Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Portekiz maçı canlı mı olacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair ayrıntılı bilgiler..

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