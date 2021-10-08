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Türkiye puan durumu ve fikstürü Dünya Kupası Elemeleri G grubu güncel puan durumu

Türkiye puan durumu... A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci Norveç'i konuk etti. Türkiye - Norveç maçının ardından dengeler değişti. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Kuzey ekibi Norveç maçı sona erdi. Türkiye Norveç maç skorunun netlemesi ile Türkiye puan durumu nasıl? sorusu araşırılıyor. Dünya Kupası Elemeleri G grubu puan durumu ve fikstürü haberimizde..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye puan durumu ve fikstürü Dünya Kupası Elemeleri G grubu güncel puan durumu
TÜRKİYE PUAN DURUMU

Ay Yıldızlılar, Norveç engelini aşıp liderlik şansını sürdürmek istiyor. Gruptaki diğer maçlarda Cebelitarık, Karadağ'ı ağırlayacak, Hollanda ise Letonya'ya konuk olacak. Kritik maçlar öncesi futbolseverler, G Grubu'ndaki son durumu ve Milli Takım'ın fikstürünü merak ediyor.

TÜRKİYE PUAN DURUMU

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu Türkiye Norveç maçının ardından Mevcut puan durumu:

1- Hollanda: 16

2- Norveç: 14

3- Türkiye: 12

4- Karadağ: 11

5- Letonya: 5

6- Cebelitarık: 0.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu kalan maç programı:

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ?

TÜRKİYE- NORVEÇ MAÇ SONUCU: 1-1

Goller: 6' Kerem Aktürkoğlu, 41' Thorstvedt

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