Türkiye puan durumu ve fikstürü Dünya Kupası Elemeleri G grubu güncel puan durumu

Ay Yıldızlılar, Norveç engelini aşıp liderlik şansını sürdürmek istiyor. Gruptaki diğer maçlarda Cebelitarık, Karadağ'ı ağırlayacak, Hollanda ise Letonya'ya konuk olacak. Kritik maçlar öncesi futbolseverler, G Grubu'ndaki son durumu ve Milli Takım'ın fikstürünü merak ediyor.
TÜRKİYE PUAN DURUMU
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu Türkiye Norveç maçının ardından Mevcut puan durumu:
1- Hollanda: 16
2- Norveç: 14
3- Türkiye: 12
4- Karadağ: 11
5- Letonya: 5
6- Cebelitarık: 0.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu kalan maç programı:
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ?
TÜRKİYE- NORVEÇ MAÇ SONUCU: 1-1
Goller: 6' Kerem Aktürkoğlu, 41' Thorstvedt