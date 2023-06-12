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Türkiye Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finali kapsamında karşı karşıya geliyor. Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan Türkiye Süper Kupası finalinin oynanacağı tarih merak kazandı. Ligin iki güçlü ekibi Süper Lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak. Bu yıl 50. si oynanacak final için geri sayım başladı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

17:25 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper kupa final maçı

Süper kupa final maçı

Süper Kupa'da finalin adı belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe; 50. Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma ile ilgili olarak futbolseverler şimdiden Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak sorularının cevaplarını aramaya başladı...

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.

Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.

7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı. Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.




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#Süper Kupa finali
#galatasaray
#fenerbahçe
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