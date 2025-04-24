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Türkiye'de bilinmeyen meyveler nelerdir?

Türkiye'de bilinmeyen meyveler nelerdir?

11:1024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
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Ülkemizde birçok farklı meyve ya da sebzeye erişebiliyoruz. Ancak dünyanın belirli bölgelerine özel olarak yetişen ender meyveler de son yıllarda popüler. Peki, Türkiye’de adını pek bilmediğimiz meyveler hangileri?

Meyveler günlük olarak tüketebileceğiz en sağlıklı gıdaların başında geliyor. Dünyanın çok farklı meyve türleri var. Bu meyveler yalnızca belirli koşullar altında büyüyor ve olgunlaşıyor.

Cupuacu

Cupuacu vahşi amazon yağmur ormanlarında yetişen bir meyve. Yaklaşık 20 cm uzunluğunda ve 2 kilogram ağırlığındadır.

Çerimoya

Cerimoya, Arjantin ve Şili arasındaki And dağlarının meyvelerinden biri. Güney Afrika’da yetişen ender meyvelerden biri.

Durian

Mevsimlik durian meyvesi, Güney Asya ülkelerinde ‘meyvelerin kralı’ olarak biliniyor.

Jabuticaba

Jabuticaba, Güneydoğu Brezilya’ya özgü nadir ve mor renkli bir meyve.

Rambutan

Rambutan meyvesi Güney Doğu Asya’da yetişiyor. Bu egzotik, oval şekilli meyvenin dış kısmında pembemsi tüyleri bulunuyor.






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