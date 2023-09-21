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Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte Türkiye'nin yeni alan adı

Türkiye’de uzun yıllardır “gov.tr”, “com.tr” gibi alan adlarının tahsisi yapılıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TR uzantılı alan adlarına yenisinin ekleneceğini duyurdu. Türkiye'nin yeni alan adı yalnızca ".tr" olacak. Peki gov.tr ve com.tr uzantılarına ne olacak? İşte detaylar.

15:19 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İşte Türkiye'nin yeni alan adı

İşte Türkiye'nin yeni alan adı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz saatlerde Türkiye’deki alan adları konusunda önemli bir değişiklik yaşanacağını duyurdu. Sayan, X üzerinden yaptığı paylaşımda TR uzantılı alan adlarına bir yenisinin daha ekleneceğini açıkladı. Peki 'gov.tr' ve 'com.tr' uzantılarına ne olacak? İşte ayrıntılar.

gov.tr ve com.tr uzantılarına ne olacak?

Türkiye yeni bir alan adı sistemine geçiş yapıyor. ".tr" uzantısı için testler devam ederken, yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye’de uzun yıllardır “gov.tr”, “com.tr” gibi alan adlarının tahsisi yapılıyordu. Sayan’ın bugünkü açıklaması, artık bunlar yerine yeni bir dönemin başlayacağını gösterdi.

Açıklamalara göre alan adlarında artık “a.tr” uzantısını göreceğiz. Yani “com.tr” yerine sadece “.tr” daha kolay ve kısa alan adlarını görebileceğiz. Sayan’ın da açıklamasında örnek verdiği gibi “fatih.tr” gibi kısa alan adları kaydedilebilecek.

Bunlara ek olarak Sayan, yeni alan adının TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) tarafından tahsise açılacağını da ekledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren TRABİS, “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve veritabanının işletilmesine, güncellenmesine ve alan adı başvurularının yapılmasına olanak sağlayan bir sistem olarak 2022 yılında açılmıştı. BTK, 1991’den beri ODTÜ tarafından yürütülen “.tr” alan adlarının kayıt ve yönetim işlemlerini 2019’da devralmıştı.




#Türkiye alan adı
#com.tr
#gov.tr
#TRABIS
#Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
1 saat önce
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