Türknet İnterneti Nasıl İptal Edilir?

İnternet aboneliği iptali işlemleri çoğu kullanıcı açısından karışık ve meşakkatli gelir. Ancak bu sürecin zorluğu abonesi olunan internet hizmeti sağlayıcısı kuruma göre değişiklik gösterir. Türkiye’de internet hizmeti sağlayıcısı firmalardan biri olan Türknet, abonelik iptali için birbirinden kolay 4 farklı yöntem sunar. Türknet internet iptali yöntemleri şu şekildedir:

• E-Devlet üzerinden abonelik iptal etme,

• E-Faks veya klasik faks yöntemiyle abonelik iptal etme,

• Kargo/posta yöntemiyle abonelik iptal etme.

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E Devlet İnternet Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Hayatın pek çok alanında kolaylaştırıcı hizmetler sunan E-Devlet, bazı kurumlar için internet abonelikleri hizmetleri de sunmaktadır. E-Devlet üzerinden abonelik iptal seçeneği sunan kurumlardan biri olan Türknet, abonelik iptal işlemlerini birkaç adımda yapabilmeyi sağlar. E-Devlet internet aboneliği iptali şu şekilde gerçekleştirilir:

• E-Devlet’e giriş: E-Devlet kapısına (www.turkiye.gov.tr) girilir.

• Doğru giriş seçeneği seçimi: Bu aşamada internet aboneliği işlemlerine ulaşabilmek için kullanıcın kullanıcı adı ve şifresi dışında bir giriş yöntemi seçmesi gerekmektedir. E-imza, banka bilgileri veya T.C. kimlik kartı ile girişi yöntemlerinden biriyle giriş yapılır.

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• Abonelik iptali işlemleri: E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra site içerisindeki arama butonuna “TurkNet Abonelik Fesih Başvurusu” yazılır ve ilgili hizmet seçilir. Bu hizmet aracılığıyla abonelik iptali başvurusu yapılır.

• Abonelik iptali onayı: Türknet, bu aşamada başvuruyu değerlendirir ve aboneliği kapatır. Aboneliğin kapatılmasının ardından kullanıcıya bilgi verir.

Türknet İnternet İptali Fax ile Nasıl Yapılır?

Türknet internet iptali için bir diğer yöntem e-faks veya faks yöntemidir. E-faks yöntemi faksın e-posta yoluyla gönderilmesidir. Bu iki yöntem birbirinden ayrı adımlardan oluşur. E-faks yöntemiyle abonelik işlemleri için şu adımlar takip edilir:

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• İçerisinde abone veya hizmet numarasının da bulunduğu bir iptal dilekçesi yazılır.

• İptal dilekçesi ve kullanıcının kimliğinin önlü arkalı fotokopisi, kullanıcının sistemde kayıtlı e-posta hesabından atacağı e-postaya eklenir.

• E-postanın konu kısmına işleminin hızla çözülebilmesi için abonelik veya hizmet numarası yazılır.

• Gerekli eklemeler ve işlemler yapıldıktan sonra e-posta, iptal-faks@turknet.net.tr uzantılı e-posta adresine gönderilir.

E-faks yönteminde dikkat edilmesi gereken hususlar eklerin fotoğraf formatında olması, e-postaya ek olarak eklenmesi ve eklerin 10 megabayt altında olması gereklilikleridir. Faks yöntemiyle Türknet internet iptali için şu adımlar takip edilir:

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• Kullanıcı kişinin kimliğinin önlü arkalı fotokopisi alınır.

• Kullanıcın abonelik ve hizmet numarasının yazılı olduğu iptal dilekçesi yazılır. Dilekçe üzerinde kullanıcın kendi imzası ve iletişim bilgiler açık bir şekilde yer almalıdır.

• Hazırlanan belgeler bir faks makinesi kullanılarak 0212 216 55 60 numaralı telefon adresine gönderilir.

Kargo Yoluyla İnternet Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Kargo yoluyla internet aboneliği iptali için yine faks yönteminde hazırlanan belgeler hazırlanır. Bu yöntemde sadece gönderme yöntemi değişiklik göstermektedir. Belgeleri göndermek için faks makinesi yerine posta veya kargo servisleri kullanılır. Bu yöntemi tercih edecek kullanıcılar hazırladıkları belgeleri kurumun adresine postalamalıdır. Türknet posta adresi; Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Torun Center A Blok, No: 74 A/89, Şişli/İstanbul şeklindedir.

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Türknet İnternet İptal Dilekçesi Örneği

Türknet internet iptali için dilekçeyi birkaç adımda hazır hale getirmek mümkündür. Dilekçede esas olan işlemin hızla çözüme kavuşabilmesi için kullanıcının iletişim bilgilerinin ve abone numarasının açık bir şekilde yer almasıdır. Türknet internet iptal dilekçesi şu şekilde hazırlanır:

• Sağ üst köşeye dilekçe yazılan tarih atılır.

• Tarihin altındaki satıra hitap edilen kurumun adı ortalanarak ve büyük harflerle yazılır. Yani “TÜRKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.” şeklinde dilekçeye başlanır.

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• Başlığın altına abone numarası da belirtilerek iptal talebi açıklanır.

• Talebin ardından sayfanın sol kısmına kullanıcın iletişim bilgileri yazılır.

• Sayfanın en sonuna imza atılır.

Örnek dilekçe için aşağıdaki dilekçe örneği kullanılabilir:

……../……../……………

TÜRKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Almakta olduğum ……………………………………….…..…. numaralı telefon hattına ait bireysel/kurumsal adsl hizmetimin iptal edilmesini talep ederim.

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