Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere yıkılan konutların 1 yıl içinde teslim edileceğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da “21 bin 244 konutun yapımına başlanıyor. 2 ay içerisinde de 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak. İnşaat süreçleri merkezlerde, rezerv alanlarda ve köylerde eş zamanlı şekilde yürütülecek. TOKİ'nin deprem bölgesinde inşa edeceği konutların ödeme koşulları belli oldu. Peki, bu kalıcı konutlar kimlere, hangi şartlarda verilecek, ödemeler nasıl olacak, kaç yıl vade yapılacak?