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728 milyon TL'lik Türkşeker avans ödemeler hesaplarda!

Pancar avans ödemeleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık çiftçilere tarımsal destekleme ödemelerini sürdürüyor. Müjdeyi daha Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Peki pancar avans ödemesi ne kadar?

11:26 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Pancar avans ödemeleri yattı mı?

Pancar avans ödemeleri yattı mı?

Pancar avans ödeme tarihi çiftçilerin gündeminde yer alıyor. Pancar üreticilerine avans ödemesi ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi.

Türkşeker pancar avans ödemeleri yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

Pancar avansları ne kadar?

2022 yılında pancar eken çiftçilerimize 1 ton pancar için verilecek nakdi avanslar % 290 artışla 70 TL’ye, 3 defa ödenen avans sayısı da 5’e çıkarılmıştı. Türkşeker, sözleşmeli tarım kapsamında geçtiğiz sene pancar eken 28 bin 425 pancar çiftçisine 24 Haziran tarihine kadar toplam 966 Milyon TL nakdi avans ödemesi yapmıştı.

#Türkşeker
#pancar avans ödemesi
#Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı
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