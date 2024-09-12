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TUS sınav sonuçları açıklandı: ÖSYM TUS 2. dönem sonuç sorgulama ekranı

2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM TUS 2. dönem sonuç sorgulama ekranı.

16:29 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:30 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
TUS 2. dönem sonuç sorgulama
TUS 2. dönem sonuç sorgulama

TUS, tıp mezunlarının kariyer yollarını belirleyen ve uzmanlık eğitimi alacakları alanı seçmelerini sağlayan kritik bir adımdır. ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek 2024-TUS 2. Dönem sınavının sonuçları merak ediliyor. İşte detaylar.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuç duyurusu geldi. ÖSYM, sonuç duyurusunu resmi internet adresinden paylaştı.

2024 TUS-2 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

ÖSYM AİS giriş (Aday İşlemleri Sistemi): ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS, ÖSYM'nin adaylara sunduğu Aday İşlemleri Sistemi'nin kısaltmasıdır. ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. AİS şifresi, ÖSYM'nin online hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan kişisel bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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#TUS sonuçları
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