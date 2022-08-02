2022 TUS 2. dönem geç başvuruları ne zaman sona eriyor?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav için başvuru süreci sona erecek. Peki 2022 TUS 2. dönem geç başvuruları ne zaman? TUS başvuruları ne zaman bitiyor?

2022 TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem ve 2022 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2. Dönem için geç başvurusu 2 Ağustos 2022 Salı yani bugündür. İnternet aracılığıyla yapılacak olan bireysel başvurular bugün saat 23:59'da sona erecektir. TUS 2.dönem sınavı ise 04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacaktır.

TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav için başvuru ücreti ise 310,00 TL olarak açıklandı.

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