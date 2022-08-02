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2022 TUS 2. dönem geç başvuruları ne zaman sona eriyor?

2022 TUS 2. dönem geç başvuru tarihi ve ücreti son günlerde sıkça sorulmaya başlandı. Bu sınava girecek olan adaylar geç başvuru tarihi ve ücretini öğrenmek için araştırma yapıyor. 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular 26 Temmuz 2022'de son buldu. Başvuru gününü kaçıran adaylar geç başvuru tarihini bekliyor. Peki, 2022 TUS 2. dönem geç başvuruları ne zaman sona eriyor? Geç başvuru ücreti ne kadar?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TUS 2 geç başvuruları ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar?
TUS 2

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav için başvuru süreci sona erecek. Peki 2022 TUS 2. dönem geç başvuruları ne zaman? TUS başvuruları ne zaman bitiyor?

2022 TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem ve 2022 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2. Dönem için geç başvurusu 2 Ağustos 2022 Salı yani bugündür. İnternet aracılığıyla yapılacak olan bireysel başvurular bugün saat 23:59'da sona erecektir. TUS 2.dönem sınavı ise 04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacaktır.

TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav için başvuru ücreti ise 310,00 TL olarak açıklandı.

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