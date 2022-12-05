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2022-TUS ek yerleştirme işlemleri başladı | TUS EK TERCİH EKRANI

ÖSYM 2022-TUS ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercih dönemi, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercih işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı araştırılıyor. Peki, 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden yapılır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TUS ek tercih ekranı 2022: TUS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? (ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri)
TUS ek tercihleri

TUS ek tercihleri bugün başladı. Bir hafta boyunca sürecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercih işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden yapılır?.

TUS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin duyurusu sonrasında, 2. dönem TUS ek tercih dönemi başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Aralık 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

TUS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2022-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 30.00 TL'dir.

Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM'den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar yatıracaklardır.

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