TUS kontenjanları açıklandı mı? Son Dakika: Fahrettin Koca'dan TUS açıklaması

TUS kontenjanları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kontenjanlara çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7394 sayılı kanunun ilgili maddelerinin Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdiğini duyurdu ve TUS kontenjanları hakkında bilgi verdi.

TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun.' dedi.

TUS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

2022 TUS kontenjanları için bekleyen adaylar diğer yandan ''TUS tercihi nasıl yapılır?'' sorusunun cevabını arıyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

TUS NEDİR?

‘Tıpta Uzmanlık Sınavı’ ya da yapılan son değişiklikle ‘Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’ olarak bilinen TUS, Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

REKLAM

TUS SINAVI HAKKINDA

Her yıl Nisan ve Eylül aylarında iki sınav yapılır ve başvurular sınavdan yaklaşık iki ay kadar önce başlar. Başvuru tarihleri basın yayın organları ile kamuoyuna duyurulur.

1987 yılından beri devam eden Tıpta Uzmanlık Sınavı 2012 yılına kadar sadece Ankara’da yapılıyordu. 2012 yılından itibaren Ankara, İstanbul ve İzmir’ de yapılan sınava her dönem 14.000 ile 16.000 arasına başvuru yapılıyor.

Mezun olmuş bir hekimin uzmanlık tercihinde bulunabilmesi için ÖSYM tarafından kabul edilmiş dil sınavlarından birinden (YDS, YÖKDİL, TIPDİL) en az 50 puan alması gerekmektedir.