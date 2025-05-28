TUS TERCİH SONUÇLARI 2025: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık yolculuğunda kritik bir adım olan 2025-TUS/1 tercih süreci tamamlandı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan tercihler sonrasında gözler ÖSYM’ye çevrildi. Adaylar, aldıkları puanlarla uzmanlık alanlarına yerleştirilmeyi beklerken, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM’den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, geçmiş yıllara bakıldığında sonuçların kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. İşte detaylar...
TUS 2025/1 dönemi tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte uzmanlık hayali kuran binlerce tıp mezununun heyecanlı bekleyişi başladı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından şimdi en çok merak edilen konu, yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği. ÖSYM henüz resmi bir tarih duyurmamış olsa da, sonuçların geçmiş yıllardaki takvime paralel şekilde önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.
TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-27 Mayıs tarihlerinde tamamlanan TUS tercihlerinin sonuçları için tarih henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıllarda TUS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar 1 hafta içerisinde erişime açıldı. Bu yıl da TUS tercih sonuçlarının 1-5 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek