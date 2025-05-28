TUS TERCİH SONUÇLARI 2025: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 2025/1 dönemi tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte uzmanlık hayali kuran binlerce tıp mezununun heyecanlı bekleyişi başladı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından şimdi en çok merak edilen konu, yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği. ÖSYM henüz resmi bir tarih duyurmamış olsa da, sonuçların geçmiş yıllardaki takvime paralel şekilde önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.