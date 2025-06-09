TUS YERLERŞTİRME SONUÇLARI 2025: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM, 21–27 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Sonuçlarla birlikte taban-tavan puanlar ve boş kalan kontenjanlar da kamuoyu ile paylaşıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Peki, TUS’ta en düşük ve en yüksek puanlar nasıl şekillendi? İşte detaylar…

27 Mayıs günü biten tercih başvuruları ardından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar da erişime açıldı. Paylaşılan sayısal bilgiler içerisinde ayrıca kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve boş kalan kontenjanlar da yer aldı.