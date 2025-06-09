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TUS YERLERŞTİRME SONUÇLARI 2025: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar

TUS YERLERŞTİRME SONUÇLARI 2025: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar

15:529/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21–27 Mayıs tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet adresi olan osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabiliyor. Yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından taban ve tavan puanlar ile boş kontenjanlar da belli oldu.

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM, 21–27 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Sonuçlarla birlikte taban-tavan puanlar ve boş kalan kontenjanlar da kamuoyu ile paylaşıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Peki, TUS’ta en düşük ve en yüksek puanlar nasıl şekillendi? İşte detaylar…

TUS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları 3 Haziran saat 10:00'da açıklandı. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulama yapabiliyor.

2025 TUS TABAN PUANLARI

27 Mayıs günü biten tercih başvuruları ardından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar da erişime açıldı. Paylaşılan sayısal bilgiler içerisinde ayrıca kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve boş kalan kontenjanlar da yer aldı.

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