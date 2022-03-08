Özgün Twitter düzeldi mi? Twitter neden açılmıyor? Twitterda son dakika erişim problemi
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Twitter düzeldi mi? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da son dakika erişim problemi!

Twitter çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? sorusu Twitter kullanıcıları tarafından an itibariyle merak kazandı. Son saatlerde bazı kullanıcılar Twitter'da erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. Sorunun ne zaman düzeleceği ise merak ediliyor. Peki, Twitter'da yaşanan erişim problemi çözüldü mü, düzeldi mi? Twitter konuya ilişkin bir açıklama yaptı mı? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitter düzeldi mi? Twitter neden açılmıyor? Twitterda son dakika erişim problemi!
twitter

Yüzlerce Twitter kullanıcısı, popüler platformda gece yarısı başlayan erişim problemleri yaşadıklarını dile getirdi. Yaşanan erişim problemi sonrası Twitter çöktü mü? sorusu akıllara geldi. Peki Twitter konuya ilişkin açıklamada bulundu mu?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

7 Mart akşam saatlerinde başlayan bir takım problemler, 8 Mart gecesinde de devam ediyor gibi gözüküyor. Özellikle mobil tarafındaki kullanıcıların bir kısmı uygulamaya erişemediklerini, bir diğer kısmıysa yapılan paylaşımların yenilenmediğini ve gelen yorumların gözükmediğini dile getiriyor.

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sosyal Medya Platformu Twitter'a akşam satalerinde giriş yapan kullancıların bazıları tweetlere erişim sorunuyla karşılaşıyor. Konuya ilişkin Twitter tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu sorunla ilgili Twitter tarafından açıklama yapılması durumunda tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz.

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