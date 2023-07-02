Twitter günlük tweet limiti ne kadar?
Twitter’dan 1 Temmuz 2023 Cumartesi kullanım limiti aşıldı uyarısı alan kullanıcılar resmen isyan etti. Twitter ile ilgili paylaşımda bulunan birçok sosyal medya kullanıcısı kullanım limiti aşıldı uyarısı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler. Birçok vatandaş vatandaş Twitter'da yaşanan sorun nedeniyle isyan etti.
Twitter kullanım limiti aşıldı nedir, ne anlama geliyor?
Twitter kullanım limiti aşıldı hatası, Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirmesidir. Bu hata nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz.
Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar.
Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.
Twitter günlük kullanım limiti ne kadar oldu?
- Twitter'ın sahibi Elon Musk, yeni kuralları uygulamaya başladıklarını duyurdu. Musk, paylaşımında şunları belirtti: “Twitter'da geçici sınırlar uyguladık. Onaylanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlandırıldı. Onaylanmamış hesaplar günde 600 gönderi. Yeni onaylanmamış hesaplar günde 300 gönderi.”
Twitter mavi tık aylık ücreti ne kadar, kaç TL?
- Twitter Blue aboneliği web üzerinden yıllık 1569, aylık ise 150 TL ücrete satılıyor.
- Twitter Blue aboneliğinin kullanıcılara sunduğu avantajlar ise şunlar;
- Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar
- Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla Tweet gör.
- Tweetlerine kalın ve italik metin ekle
- Daha uzun videolar ve 1080p videolar yayınla
- Tweeti Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim
- Daha uzun Tweetler
- Uzunluğu 10.000 karaktere kadar olan Tweetler, yanıtlar ve Alıntılar oluştur.
- Tweetlerini 30 dakika içinde 5 defaya kadar düzenle.
- NFT Profil Resimleri
- Hünerlerini göster ve sana ait bir NFT'yi profil resmin olarak ayarla.