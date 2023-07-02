|
Özgün

Twitter kullanım limiti aşıldı uyarısı kullanıcılara saç baş yoldurdu

Twitter'da yaşanan sorun kullanıcıları isyan ettirdi. Twitter’ın sahibi olan Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir günde onaysız hesapların 600 tweet, onaylı hesapların ise 6000 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı. Peki Kullanım limiti aşıldığında ne olur? Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Twitter mavi tık aylık ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.

17:43 . 2/07/2023 Sunday
Yeni Şafak
Twitter günlük tweet limiti ne kadar?

Twitter günlük tweet limiti ne kadar?

Twitter’dan 1 Temmuz 2023 Cumartesi kullanım limiti aşıldı uyarısı alan kullanıcılar resmen isyan etti. Twitter ile ilgili paylaşımda bulunan birçok sosyal medya kullanıcısı kullanım limiti aşıldı uyarısı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler. Birçok vatandaş vatandaş Twitter'da yaşanan sorun nedeniyle isyan etti.

Twitter kullanım limiti aşıldı nedir, ne anlama geliyor?

Twitter kullanım limiti aşıldı hatası, Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirmesidir. Bu hata nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.

Twitter günlük kullanım limiti ne kadar oldu?

  • Twitter'ın sahibi Elon Musk, yeni kuralları uygulamaya başladıklarını duyurdu. Musk, paylaşımında şunları belirtti: “Twitter'da geçici sınırlar uyguladık. Onaylanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlandırıldı. Onaylanmamış hesaplar günde 600 gönderi. Yeni onaylanmamış hesaplar günde 300 gönderi.”

Twitter mavi tık aylık ücreti ne kadar, kaç TL?

  1. Twitter Blue aboneliği web üzerinden yıllık 1569, aylık ise 150 TL ücrete satılıyor.
  2. Twitter Blue aboneliğinin kullanıcılara sunduğu avantajlar ise şunlar;
  3. Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar
  4. Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla Tweet gör.
  5. Tweetlerine kalın ve italik metin ekle
  6. Daha uzun videolar ve 1080p videolar yayınla
  7. Tweeti Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim
  8. Daha uzun Tweetler
  9. Uzunluğu 10.000 karaktere kadar olan Tweetler, yanıtlar ve Alıntılar oluştur.
  10. Tweetlerini 30 dakika içinde 5 defaya kadar düzenle.
  11. NFT Profil Resimleri
  12. Hünerlerini göster ve sana ait bir NFT'yi profil resmin olarak ayarla.
#Twitter kullanım limiti
#twitter
#witter mavi tık aylık ücreti
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEB LGS tercih robotu yüzdelik dilimleri öğrencilere kılavuz oluyor