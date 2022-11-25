Özgün Twitter hesaplarına af mı geliyor?
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Twitter hesaplarına af mı geliyor?

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, askıya alınan hesaplardan yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olanların, gelecek haftadan itibaren açılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitter’da askıya alınan tüm hesaplar açılacak mı?
Elon Musk

44 milyar dolarlık satın almadan sonra Twitter’daki yeni hamleleriyle tüm dünyanın dikkatini çeken Elon Musk, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Binlerce kişiyi işten çıkaran Musk, Donald Trump gibi yasaklı hesapları da aktif hale getirdikten sonra şimdi yeni bir adım daha atıyor. Musk, Twitter’dan yaptığı açıklamada, daha önce kapatılan hesapların durumuna açıklık getirdi.

Elon Musk
Elon Musk

Twitter hesaplarına af mı geliyor?

Paylaşımında, kapatılan Twitter hesaplarının gelecek haftadan itibaren açılacağını vurgulayarak “Halk konuştu. Halkın sesi, Tanrı’nın sesi. Af gelecek hafta başlıyor” mesajını paylaştı.

Musk, çarşamba günü başlattığı bir ankette, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuştu.

Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4’ü evet cevabı verirken yüzde 27,6’sı ise hayır oyu kullandı.

Musk’ın devralmasının ardından Twitter, aralarında Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West’in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesaplarını kullanıma açmıştı.

Twitter, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınının ardından 9 Ocak 2021’de Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

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