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Elon Musk’ın Twitter.com takıntısı sona erdi

Dünyanın en popüler platformlarından Twitter, Elon Musk’a geçmesinden sonra X ismini almıştı. Twitter.com olarak kalan X, bugün itibarıyla x.com oldu.

11:02 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Twitter alan adını da değiştirdi x.com oldu
Twitter alan adını da değiştirdi x.com oldu

Twitter alan adını da değiştirdi x.com oldu. 44 milyar dolara Twitter'ı satın ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter ile ilgili aldığı aksiyonlar bitmiyor. Elon Musk’ın x.com hayali bugün itibarıyla gerçekleşti. Twitter.com olarak kullanılan X, bugün itibarıyla x.com’a dönüştü. X.com yazıp aratıldığında twitter.com alan adına yönlendirme gerçekleşiyordu. Elon Musk, Twitter’ı 2022'nin Ekim ayında satın alınmıştı. Musk, tüm ana sistemlerin artık x.com'dan erişilebileceğini sahibi olduğu X platformu üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.


#Twitter
#X Platformu
#elon Musk
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