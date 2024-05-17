Elon Musk bu kez de Twitter’ın logosunu ve ismini X yaptı. Twitter yani X hesap silme, giriş ve yeni hesap açma işlemini gerçekleştirmek için haberimizi inceleyebilirsiniz. Son yılların en çok kullanılan uygulaması olan Twitter üzerinde birkaç basit işlemle hesap ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sizler de Twitter girişi yapmak ve hesap ayarlarınızı gerçekleştirmek için haberimizi inceleyebilirsiniz.