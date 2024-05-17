Twitter alan adını da değiştirdi x.com oldu. 44 milyar dolara Twitter'ı satın ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter ile ilgili aldığı aksiyonlar bitmiyor. Elon Musk’ın x.com hayali bugün itibarıyla gerçekleşti. Twitter.com olarak kullanılan X, bugün itibarıyla x.com’a dönüştü. X.com yazıp aratıldığında twitter.com alan adına yönlendirme gerçekleşiyordu. Elon Musk, Twitter’ı 2022'nin Ekim ayında satın alınmıştı. Musk, tüm ana sistemlerin artık x.com'dan erişilebileceğini sahibi olduğu X platformu üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.
Twitter alan adını da değiştirdi x.com oldu
#X Platformu
#elon Musk
2 saat önce