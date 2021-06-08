Nijerya'da Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alındı

Nijerya Barosu Başkanı Olumide Akpata, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, hükümetin Twitter'a karşı aldığı kararı geri çekmesi çağrısı yaparak aksi halde hükümetin yasal işlemlerle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Sosyo-Ekonomik Haklar ve Sorumluluk Projesi (SERAP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin ülkede Twitter'ın faaliyetlerini askıya almasının yerinde olmadığı ifade edilerek Nijerya'daki yetkililere dava açacakları aktarıldı. Nijeryalıların ifade özgürlüğü ve çevrimiçi dahil olmak üzere bilgiye erişim hakkına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, "Böyle kalması için mücadele etmeyi planlıyoruz. Nijerya'yı mahkemede göreceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Nijerya ofisinden yapılan açıklamada ise hükümetin aldığı karar kınanarak Twitter'ın Nijeryalılar tarafından ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakları da dahil olmak üzere insan haklarını kullanmak için yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya ağı olduğu vurgulandı.

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Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı. Twitter, Buhari'nin bu paylaşımı silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuştu.

Nijerya hükümeti, Twitter yasağını kaldırmak için "sorumlu davranılmasını" istiyor

Nijerya hükümeti, Twitter’ın ülkedeki faaliyetlerinin askıya alınmasının durdurulması için "sorumlu davranılması" şartını koştu.

Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Twitter'ın Nijerya'daki operasyonlarına ancak "sorumlu davranıldığı" müddetçe izin verileceğini belirtti.

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Onyeama, "Twitter'ın ülkeyi tehdit ettiğini falan söylemiyoruz. Bu önlemi almamızın nedeni, bunların istikrarsızlaştırma ve suçluları teşvik etme platformları olarak kullanılmalarını engellemektir." dedi.

Twitter yasağının ülkede güvenliği sağlamanın anahtarı olduğunun altını çizen Onyeama, "Güvenlik olmadan diğer her şey başarısız olur. Hepimiz kaybeden olacağız. Bugün yaptıklarımız ülkenin geleceğini belirleyecek." diye konuştu.

Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere, ABD’nin Abuja’daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının “ifade özgürlüğünün ihlali” olduğu iddia edilmişti.

Nijerya hükümetinden Twitter yasağını ihlal edenlere yargılama kararı

Nijerya hükümeti, ülkede Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından bu yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına karar verdi.

Adalet Bakanı Bakanlığı Sözcüsü Umar Jibrilu Gwandu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, Federal hükümet tarafından konulan Twitter yasağını ihlal eden herkesin yargılanmasını emretti.

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Malami, yargılanma kararının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Nijerya İletişim Komisyonu ve Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı ile iş birliği yapılacağını kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuştu.