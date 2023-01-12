Özgün Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile üç aylar başlangıcı
ÖZGÜN HABERLER

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile üç aylar başlangıcı

Üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Bilindiği üzere Hicri Recep, Şaban ve Ramazan ayları üç aylar olarak İslam dünyasında büyük hürmetle karşılanıyor. Bilindiği üzere Müslümanlar tarafından mübarek aylar olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan'da bolca ibadet yapılmaktadır. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? 2023'te üç aylar başlangıcı hangi tarihte idrak edilecek?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2023? Üç aylar başlangıcı, üç aylar orucu ne zaman?
Üç ayların başlangıcı

Müslümanların mübarek kabul ettiği ve halk arasında üç aylar olarak da bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Üç aylar orucu tutmak isteyenler arama motorlarında Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2023 Diyanet üç aylar orucu kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir? sorgulamaları yaparken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2023 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

ÜÇ AYLAR ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Üç aylar orucunun başlangıç tarihi bulunmayıp, kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Ancak Hazreti Peygamber'in Ramazan ayı dışındaki hiçbir ayda, ayın tamamı boyunca oruç tutmadığı bilinmektedir.

Beş bin yıllık: Gizemi çözülemiyor

Beş bin yıllık: Gizemi çözülemiyor

'Satrancın atasıdır' demek belki çok da yanlış olmayabilir.'
İyi gelmediği hastalık yok

İyi gelmediği hastalık yok

Mucizevi bitkinin faydaları saymakla bitmiyor.
Eşcinsel evliliğe Slovenyadan veto

Aralarında Fransa menşeili okullarında bulunduğu özel okullara soruşturma.

Kimseyi dinlemeden günlerdir kazı yapıyor.

​Üreten Türkiye'ye 250 milyarlık kaynak

Kayaların içine oyulmuş: Tüm dünyadan görmek için geliyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.