Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile üç aylar başlangıcı

Müslümanların mübarek kabul ettiği ve halk arasında üç aylar olarak da bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Üç aylar orucu tutmak isteyenler arama motorlarında Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2023 Diyanet üç aylar orucu kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir? sorgulamaları yaparken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2023 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

ÜÇ AYLAR ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Üç aylar orucunun başlangıç tarihi bulunmayıp, kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Ancak Hazreti Peygamber'in Ramazan ayı dışındaki hiçbir ayda, ayın tamamı boyunca oruç tutmadığı bilinmektedir.